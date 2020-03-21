冬衣別收太快 氣象局：下下周溫度有下降趨勢

未來一周各地大多是多雲到晴，溫度比平均值偏高，是適合洗洗曬曬的天氣。不過中央氣象局小編提醒，目前看來3月28到4月3日的這一周各地溫度有略為下降趨勢，天氣也比較不穩，冬衣不要收太快。

氣象局說，今天台灣地區由偏東風轉為偏南風，氣溫持續回升，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。氣溫方面，預測各地低溫18至21度，白天高溫西半部約29至31度，東半部約26至28度，各地早晚稍涼，中南部日夜溫差稍大。

而根據氣象局月長期天氣展望顯示，3月21日到27日的第一周各地大多為多雲到晴的天氣，但期中受東北風影響，北部及東半部局部地區有短暫雨；第二周（3月28日到4月3日）溫度有下降趨勢 ，不過仍略高於氣候平均值。

至於降雨，氣象局說，雨量指標顯示，未來兩周降雨訊號不強，但第二周部分預報成員有較強降雨訊號，各預報成員分散度大，預報不確定性較高。