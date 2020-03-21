聽新聞
test
0:00 / 0:00
冬衣別收太快 氣象局：下下周溫度有下降趨勢
未來一周各地大多是多雲到晴，溫度比平均值偏高，是適合洗洗曬曬的天氣。不過中央氣象局小編提醒，目前看來3月28到4月3日的這一周各地溫度有略為下降趨勢，天氣也比較不穩，冬衣不要收太快。
氣象局說，今天台灣地區由偏東風轉為偏南風，氣溫持續回升，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。氣溫方面，預測各地低溫18至21度，白天高溫西半部約29至31度，東半部約26至28度，各地早晚稍涼，中南部日夜溫差稍大。
而根據氣象局月長期天氣展望顯示，3月21日到27日的第一周各地大多為多雲到晴的天氣，但期中受東北風影響，北部及東半部局部地區有短暫雨；第二周（3月28日到4月3日）溫度有下降趨勢 ，不過仍略高於氣候平均值。
至於降雨，氣象局說，雨量指標顯示，未來兩周降雨訊號不強，但第二周部分預報成員有較強降雨訊號，各預報成員分散度大，預報不確定性較高。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言