曾稱投資生產口罩的苗栗議員鄭聚然：機器工廠找到

新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣議會今臨時會最後一天，議員們提出臨時動議案，關注聚焦新冠肺炎疫情，包括希望縣府儘速購置紅外線熱顯像儀；針對偏鄉、獨居長者或行動不便者，希望縣府能協調配送防疫口罩。曾稱要投資600萬，買機器生產口罩縣議員鄭聚然說，他機器、工廠找到，但政府控管不織布原料，希望衛生局把意見反映給中央。

苗栗縣議會臨時動議案，動18案，動議人張佳玲提出，因應新冠肺炎疫情影響，苗栗縣偏鄉地區、獨居老人或行動不便長者，懇請縣府協調配送防疫口罩。

議長鍾東錦詢問其他議員有沒有意見。苗栗縣議員韓茂賢說，他一早在三義鄉街上，看到民眾7點不到就來排隊買口罩，苗栗國的立國宗旨「健康苗栗國，幸福好生活」，很多老人家在偏遠地區，不停排隊，就是為了3個口罩。希望苗栗國政府能積極作為，更方便取得口罩。

曾稱要投資600萬買兩台機器生產口罩的縣議員鄭聚然說，有議員提到排隊買口罩，甚是還買不到，政府的口罩到底給誰了？他今天機器、工廠，都找到了，但政府控管不織布。他說，他若自己生產，會不會被抓去關？他也不知道，希望能生產口罩給鄉親們，請村里長發放，自給自足。

議員陳光軒提出臨時動議，希望縣府盡速購買紅外線熱顯像儀，提供部分機關、學校使用，提升防疫工作效率；議員黎煥強提出，建議縣府與轄內各級學校研議在疫情期間全面暫緩實施校外教學包括畢業旅行、公民訓練、跨區活動或隔夜露營等；黎煥強也建議縣府與轄內各級學校研議在疫情期間取消室內場地對外租借事宜。

議員張淑芬關注產業紓困問題，臨時動議提出，縣府研提相關「中小企業紓困」及「勞工生活保護」方案，確保縣內中小企業經營及勞工生活保障。