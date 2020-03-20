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兩波紓困救觀光 業界幫喊冤：慢的不是交通部

聯合報 / 記者侯俐安╱即時報導

新冠肺炎確診案例持續攀升，非本國籍人士限制入境，航空、觀光產業衝擊擴大，行政院長蘇貞昌今上午在立院要求各部會補助要「快一點、寬一點、方便一點」，業界認為，交通部繼二月底前融資貸款、利息補貼、陸團提前離境補助等五大紓困案上路，昨再宣布3月底前推「紓困2.0」，「交通部很快了」，關鍵在經濟部、財政部也能貸款措施還在半路，盼能真的「快一點」。

新冠肺炎春節爆發後交通部停止陸團入境，交通部在立法院通過特別預算前推出人才培訓、入境旅行社紓困、旅行業接待大陸旅行團提前離境補助、旅行業停止出入團之補助措施，以及協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼等五大方案，並在二月底前上路，並以觀光發展基金先行支出。

根據統計，截至昨天觀光業、旅運業的人才培訓計畫，觀光局已審查通過35案，預計培訓9164人，包含旅行業12案、導遊及領隊人員6案、旅宿業11案及其他公協會6案，總補助金額已達1億0154萬3450元；公路總局也核定共計19案，核定培訓人數2778人，總核定金額約4019萬元。人才培訓方案已核准1.4億元，預計將有1.2萬人受惠。另針對航空業交通部也將補貼降落費、廠房設備租金、土地使用費。

不過，業界指出，中央疫情指揮中心限制外國人來台，讓觀光業直接面臨歇業危機，交通部雖提出100億元「紓困2.0」政策，但業界至今還在反映貸款困難，在於儘管交通部都已做到信用加強，但業者面臨的是流動性問題，中小企業處要提撥相對應加強擔保，近來核准後還要等財政部管的公股銀行發函給國庫署放貸，金融協助是業界現在面臨最大的困境，盼財政部、經濟部跟上腳步。

新冠肺炎 行政院

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