不怕疫情苦悶 開著超值好車Mitsubishi Grand Lancer到戶外走走

聯合新聞網 / 記者 陳威任 報導

新冠肺炎疫情不容小覷，除了戴口罩勤洗手外，比起搭乘大眾交通工具群聚增加感染風險，自行駕車成為一種保護自己與家人的方式。移動距離增加後，假日就可以開著車想走就走，到戶外踏青增加抵抗力，曬曬太陽呼吸新鮮空氣，以更健康的生活方式來面對病毒，更有助於對抗疫情。

圖說：面對疫情嚴峻，透過自駕兜風療癒身心，累積對抗病毒的正面能量。Grand Lancer擁有搶眼外型、優異操控及親民售價。 攝影／記者 張振群
圖說：面對疫情嚴峻，透過自駕兜風療癒身心，累積對抗病毒的正面能量。Grand Lancer擁有搶眼外型、優異操控及親民售價。 攝影／記者 張振群

◎不走軟趴趴風格 運動操控做為號召

既然要往戶外跑，選一台合適、價位又親切的國民車款絕對能更加便利及舒適。在台灣市場擁有悠久歷史的Mitsubishi Lancer，從1993年導入台灣市場後，就長期受到消費者的期待及喜愛，全新力作Grand Lancer更是以深植於品牌的操控DNA，除了帶來與眾不同的駕馭體驗外，也帶領車主盡情享受每一段旅程。

Grand Lancer是少數運動化訴求的國產房車。 攝影／記者 張振群
Grand Lancer是少數運動化訴求的國產房車。 攝影／記者 張振群

不論是老司機或是新手駕駛，共同的購車訴求一定都是要順眼好看，除了要有型，最好還能帶點個人化風格，能夠在車潮之中一眼望去就能找到。

Grand Lancer不容小覷的運動化風格，搶眼的雙色水箱護罩、車身同色下保桿及車側黑飛鏢造型飾板、L型的LED日行燈光條搭配LED頭燈、18吋的極炫雙色鋁圈及空力擾流尾翼，有形有款的設計風格，讓人忍不住想多看幾眼。

超有型的細節設計，是Grand Lancer吸引消費者的賣點之一。 攝影／記者 張振群
超有型的細節設計，是Grand Lancer吸引消費者的賣點之一。 攝影／記者 張振群

戶外出遊的過程中，就算不下車，坐在車內也要同步獲得滿足。Grand Lancer在內裝設計上不只面向駕駛人，就連乘客的影音需求也都全面照顧到。

10.2吋的全數位儀錶板搭配上10.4吋的直式觸控螢幕，視覺大器流暢，營造出堪比進口車的科技感。全數位儀錶板共有3種模式可供切換，滿足個人化風格需求。

此外，開車過程如果能夠有個行動祕書來完成各種服務，就可以讓旅途過程更加放鬆。Grand Lancer就提供選配搭載「數位助理-IVY」，一口氣整合GPS衛星導航、數位電視、HDMI手機鏡射、語音聲控、手機藍芽連結音樂與通訊等多項功能，讓娛樂、通訊、導航以及車輛資訊皆能一指掌握，動口不動手的先進科技加持，讓行車過程更輕鬆安全。

10.2吋的全數位儀錶板搭配上10.4吋的直式螢幕，讓內裝營造猶如進口車的科技感。 攝影／記者 張振群
10.2吋的全數位儀錶板搭配上10.4吋的直式螢幕，讓內裝營造猶如進口車的科技感。 攝影／記者 張振群

◎四輪獨立懸吊 操控流暢靈活

此外，GRAND LANCER全車系皆為前麥花臣、後多連桿結構的四輪獨立懸吊設計，旗艦型搭載更具跑格感受的MDSS ADV18吋運動化懸吊，在日本母廠調校下更具跑格感受，在兼具乘坐舒適度之餘，搭配專屬的引擎室拉桿，帶來更精準的動態反應擁有更清晰的路感，整體操控更加流暢靈活，行車與過彎操控上的穩定性。

GRAND LANCER在市區穿梭時，源自義大利賓尼法利納設計團隊設計的流線車身線條加上跑格化的設定，絕美身影讓人眼睛為之一亮。輕盈的起步在市區走走停停毫不費力，全新JATCO CVT8智慧型無段變速系統，於不同車速下皆能流暢駕馭，每公升15.5km的一級油耗表現讓駕駛可以盡情享受駕馭樂趣。

Grand Lancer在市區行駛，是眾人目光焦點。 攝影／記者 張振群
Grand Lancer在市區行駛，是眾人目光焦點。 攝影／記者 張振群

◎高速行駛超車有力 車身剛性優異

從台北市區轉移場景前往基隆的路上，過程中經過快速道路及高速公路，在高速駕駛的情況下，最能夠測試車身剛性表現，受惠於堅固的大樑及RISE (Realized Impact Safety Evolution) 高剛性車體技術，讓Grand Lancer在高速駕駛依然穩定，除了駕駛起來更加順暢外，對於一家大小安全也更有保障。

Grand Lancer搭載1.8升直列4缸自然進氣汽油引擎，擁有出色動力輸出表現。 攝影／記者 張振群
Grand Lancer搭載1.8升直列4缸自然進氣汽油引擎，擁有出色動力輸出表現。 攝影／記者 張振群

此外，Grand Lancer搭載代號4J10 MIVEC引擎，能在不同的駕駛狀況下提供足夠的馬力扭力，踩多少就給多少的出力表現，完全不怕當路隊長，搭配優異操控表現更能靈活超車，永遠都比別人快一步。

優異車身剛性，讓Grand Lancer在高速行駛依然相當穩定。 攝影／記者 張振群
優異車身剛性，讓Grand Lancer在高速行駛依然相當穩定。 攝影／記者 張振群

◎山路穿梭俐落刁鑽 進階駕馭享受

近年來最夯的戶外活動就是去山林走走或是露營，享受貼近大自然的旅程，這時候難免需要穿梭山區彎道，誰說只有休旅車可以開上山呢？Grand Lancer搭載MDSS運動化懸吊，以媲美豪華車的流暢身手，提供更進階的操駕體驗，搭配上換檔撥片配置，掌握檔位變化相當得心應手，也更能享受山區馳騁的快感。

換檔撥片提供更隨心所欲的檔位切換。 攝影／記者 張振群
換檔撥片提供更隨心所欲的檔位切換。 攝影／記者 張振群

遠離人潮後，偶而也想體驗追風快感，將油門深踩、車速漸漸增加，眼前的景色快速快速掠過，讓人忘卻疫情產生的煩惱及壓力，Grand Lancer的優異操駕樂趣，不只讓人滿足駕馭快感，也帶領著駕駛人及乘客，享受每一趟前往戶外山林的旅程。

Grand Lancer在山路表現相當俐落。 攝影／記者 張振群
Grand Lancer在山路表現相當俐落。 攝影／記者 張振群

除了滿足內心深處的操控魂外，對於初次購車的族群而言，在有限預算下，更想將錢花在刀口，如果能夠擁有重點主被動安全配備，那就更加完美了！

Grand Lancer貼心配備了循跡控制系統、ESC 電子穩定控制系統、HSA 斜坡起步輔助系統、ABS防鎖死煞車及EBD煞車力道分配系統等配備，並有光感應自動啟閉頭燈、左右車側氣簾在內的6具氣囊及ISOFIX兒童安全座椅固定系統等，驚嘆型限時優惠價61.9萬元，舊換新限時優惠價56.9萬，以最經濟實惠的預算買到最紮實的產品保障。

後座空間表現舒適且充裕。 攝影／記者 張振群
後座空間表現舒適且充裕。 攝影／記者 張振群

開著Grand Lancer去兜兜風吧。 攝影／記者 張振群
開著Grand Lancer去兜兜風吧。 攝影／記者 張振群

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