名嘴說二月死亡人數比去年多一成？真正的專家出手解讀

新冠肺炎疫情讓人恐慌，有名嘴在談話性節目中指出，今年二月死亡人數逾1.6萬人，但去年同期是1萬3352人，過去每年同期也都保持1萬3千多人、1萬4千多人，相較之下，今年2月增加了一成多，他強調沒有任何揣測，提醒大家提高警覺。

根據內政部人口統計資料，今年二月死亡人數16211，去年二月13352，看似今年死亡人數增加，但前衛生署統計主任，前北醫副教授黃旭明指出，這份資料以「登記日」計，非「發生日」，無法真正反映各月死亡實際數字。

他說明，每年1月和2月的死亡人數統計，常有季節性干擾因素，如春節與閏二月影響，閏二月會多一天；春節也較常發生延後登記情事；還有，一般在「節慶」之後，自殺人數可能增加，因此春節在1月或2月，也會影響非病死的死亡人數。

黃旭明分析近三年1月與2月死亡登記人數，累計觀察，109年1至2月累計死亡登記數較108年同期增加3%，但較107年減少1.2%。

如果以平均每日死亡人數計算，109年1至2月，每日死亡登記數較108年同期增1.3%；但較107年減少2.8%。黃旭明認為，結論應是109年2月份死亡登記較108年2月增加，但與社區感染或疫情無關，不需過慮。