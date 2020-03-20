富驛集團推「14天家人安心」專案 再送1晚度假去

3/19起從海外回台的國人都需居家檢疫14天，防疫旅館不夠用該怎麼辦？台北市政府拋出居家檢疫住家裡、家人住旅館的想法，富驛酒店集團台北、台南、高雄3家直營店立即推出「14天家人安心」住宿專案，分散健康風險，再送1晚開心度假去。

這項專案14天19,800元起，集團3家直營旅店分別位於台北小巨蛋微風商圈、台南中西區海安國華商圈、以及高雄捷運市議會站旁。除了交通便利，飯店的客房設有獨立電梯，防疫期間並會進行嚴謹的人流安全控管。專案內容包含房內WIFI無限免費使用，設施有自助洗衣、烘衣、健身房，專案住客再享送洗衣物85折禮遇。

為了讓旅客住的安心，除了進入飯店時均須配合體溫的測量，台北富驛的大樓門口也設有紅外線體溫測量機，住宿期間，酒店每3天為住客更換房卡，另特闢貴賓會客區。

4/30前入住「14天家人安心」專案，再送度假飯店平日雙人房任選一晚，包括北投水美溫泉飯店、苗栗馥藝金鬱金香酒店、溪頭夏緹度假飯店、關子嶺統茂溫泉會館等，可免費任選平日入住。