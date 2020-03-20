影／高鐵台中站今啟用體溫儀 清明假期全車次對號座

台灣高鐵配合防疫，繼高鐵桃園站、台北站之後，台中站今天啟用紅外線體溫量測儀，左營站預計清明節前啟用，為民眾健康把關；高鐵清明假期所有車次配合防疫全車對號座，敬請旅客提早訂位購票，特別是在4月1日（三）以及4月6日（一）兩天為上班日，要特別注意。

台灣高鐵台中車站站長古李安說明，台灣高鐵「清明假期疏運」期間從4月1日到4月6日，共加開190個班次列車(南下83班、北上107班)，總計6天提供1056班次，104萬4384個座位的旅運服務。為降低感染風險，清明假期疏運期間所有車次一律採全車對號座，並暫停使用定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡，特別是4月1日（三）以及4月6日（一）兩天為上班日，敬請有上班通勤需求的旅客提早訂票，以免耽誤上班行程。

古李安說，因應清明節旅運人潮並持續配合政府防疫政策，繼高鐵桃園站及台北站後，高鐵台中站今天也在二樓大廳三個進站閘門啟用醫療級紅外線體溫量測儀。旅客經由紅外線體溫量測儀及額溫槍雙重確認體溫確實超過37.5度，會勸導旅客返家休養或前往就醫，若因此衍生退票則免收手續費。4月底前，高鐵全線12座車站各閘門可全面配備醫療級紅外線體溫量測儀系統，為旅客健康安全把關，敬請旅客安心搭乘。

古李安指出，高鐵台中站提升車站消毒頻率，由每4小時一次提高至每2小時一次，並在旅客乘車動線上包括自動售票機、進站閘門區、電梯及服務台旁廣設乾洗手設施，協助旅客清潔防疫；同時，每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，特別以酒精進行全面消毒，並針對扶手、餐桌等旅客接觸較多的地方加強清潔，另每日於營運收班後再進行一次全車消毒。