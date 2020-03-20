2萬境外僱用漁工恐成防疫缺口 民間籲兼顧人道有效管理

新冠肺炎疫情肆虐，我國強化邊境管制，日前宣布非本國籍者限制入境，然而對於台灣遠洋漁業境外僱用的非本國籍船員卻造成衝擊，現階段無法入境上岸，但也沒有具體管理辦法，地方人士認為，可能因此成為防疫缺口。

根據行政院農委會漁業署去年統計，我遠洋漁業的境外僱用非本國籍船員高達2萬1750人，其出海隨船返台後，依「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」第30條規定：「非我國籍船員隨船進入我國境內者，經營者應向漁船進港所在地內政部移民署國境事務隊，申請該非我國籍船員之臨時入國許可。」

換言之，境外僱用的外籍漁工原可申請臨時入國許可上岸，但現在由於疫情關係，台灣限制非本國籍者入境，外籍漁工近期隨船返台後只能在船上活動。

外籍漁工被限制在船上活動，貌似隔離，但地方人士指出，反而有疫情風險，尤其港區防疫人員人力不足，同時不是所有外籍漁工都是境外僱用，部分是透過「就業服務法」引進，可以上岸，但彼此仍會互動交流，若其中有外籍漁工感染，仍有可能造成傳染。

另一方面，也有人道疑慮。民進黨立委周春米表示，過去南方澳斷橋案時，罹難漁工在船上的居住環境引起很多討論。現在因為防疫措施的關係，可能會有更大量的漁工必須住在船上，恐怕會有人道問題。

地方人士建議，應有雙層把關，盼漁業署透過遠洋漁船的「傳播定位系統」，先檢查其航跡圖，確認漁船在海上的時間，以及是否進入第三港等；並在岸上設有篩檢機制，有條件開放上岸，而不是限制外籍漁工待在船上，就認為解決問題。地方人士也呼籲，漁業署應盡快告知民眾須準備的文件，以及相關檢驗流程，不然會讓漁工無所適從。

周春米則認為，防疫為絕對優先，但還是應該兼顧防疫以及人道考量提出備案。或許可以比照過去的方式，由船東出示過去14天未有入境疫區的證明。並搭建臨時場所，讓外籍漁工們先行落腳、檢疫。

漁業署則表示，他們已在爭取，希望未來境外僱用非本國籍漁工如果隨船進來，希望移民署還是能發臨時入國許可，但設有條件，僅開放在進港前已在海上航行14天以上，無任何症狀的外籍漁工上岸，將提案到中央疫情中心。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華則提醒，未來若頒布具體隔離措施辦法，不該把成本轉嫁外籍漁工，並指勞動部日前表示，針對外籍移工，自3月17日16時尚未登機入境者，依規定均須居家檢疫14天，不得外出工作，並增定「入境移工居家檢疫計畫書」，呼籲雇主及仲介公司全力協助配合，相關辦法可供漁業署參考。