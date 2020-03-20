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銷售量減 鳳梨恐滯銷 中華郵政即起幫賣鳳梨

聯合報 / 記者董俞佳/即時報導
中華郵政發言人郭純陽說明挺鳳梨農民展售活動。記者董俞佳／攝影
中華郵政發言人郭純陽說明挺鳳梨農民展售活動。記者董俞佳／攝影

新冠病毒延燒，衝擊各個產業，農產品消費量也大減。中華郵政今天表示，即起於全台郵局以及網站郵購站發起挺鳳梨農的展售會，協助銷售100公噸鳳梨，於實體郵局提供試吃，還有預購現折50元的優惠。

中華郵政表示，農產品出口國訂單驟降，國內市場胃納有限、消費降溫，農民擔憂即將進入盛產期的鳳梨，價格及銷售狀況恐怕不理想。

中華郵政表示，擴大協助銷售100公噸台灣優質認證鳳梨，透過郵政通路推廣，結合業務以及公益運用，邀請企業認購，如果賣得好，銷售的量可以再適度提高。

中華郵政表示，提供專案優惠運費，減輕農民物流成本負擔，動員各產地郵局全力支援上門收件及末端派送，協助解決農產銷售問題。

中華郵政發言人郭純陽表示，民眾可以到郵政商城「關懷農產行銷專區」，訂購郵局推薦具產銷履歷的安心優質鳳梨，3月20日全台實體郵局以及O2O郵購站也同步舉辦「郵挺鳳農」展售會，提供試吃及預購現折50元優惠。另外，企業團購，每箱捐10元給在地公益團體，讓行動更具意義。

中華郵政 郵局 鳳梨

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