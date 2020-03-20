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氣溫忽冷忽熱 女騎車吹冷風眼睛竟微血管破裂
41歲吳姓女子日前騎車遭冷風吹襲，晚上發現左眼眼白內出血，原以為休息一晚就會好轉，結果隔天仍沒有散去，擔心是不是中風前兆，趕緊請假到醫院就醫，經醫師檢查視力正常，確診吳女因天氣突然變冷，造成眼睛微血管破裂的急性眼結膜下出血，開立眼藥水早晚使用，並囑咐多休息避免用眼過動，3天左右即慢慢痊癒。
童綜合醫院眼科醫師李光洲表示，春季天氣變化多端，氣溫忽冷忽熱，除了容易罹患感冒外，眼睛也常因為血管彈性收縮不好、遇到刺激而發生血管破裂情形，通常會自行慢慢痊癒，但建議還是要由專業眼科醫師檢查評估病況，尤其慢性疾病患者更要特別小心。
李光洲說，除了氣溫關係，亂揉眼睛、搬重物、劇烈咳嗽、上廁所用力等，也可能造成眼結膜下出血。提醒民眾除了不要讓眼睛過勞、充足睡眠，天冷時應避免眼睛直接吹到冷風外，平時也可以多補充維生素C與維生素B，用健康飲食方式來保護眼睛。
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