孕婦及15歲以下幼兒看牙免掛號費 全台1200家到4月10日

今天3月20日「世界口腔健康日」，衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會合作，自今天起到4月10日舉辦「2020兒童口腔健康周－孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」活動，全台1200家牙醫診所、醫院。懷孕婦女及15歲以下嬰幼兒與孩童，可享免掛號費之福利，但須負擔部分健保費用。

基隆市牙醫師公會指出，懷孕婦女應特別重視口腔健康，因懷孕會改變口腔環境，增加牙周炎及齲齒的發生，亦間接影響胎兒健康。研究顯示，多數孩子是從母親獲得致齲的細菌。改善孕婦和新手媽媽的口腔健康觀念和提供口腔健康諮詢，可減少這種細菌從母親傳播到孩子的機會，從而延緩孩子齲齒的發生。

而兒童的口腔健康問題不僅會影響咀嚼、發音及美觀，甚至影響未來恆牙的生長及發育。因此，嬰幼兒開始長牙就應至牙醫診所、醫院進行定期的口腔檢查，再透過教導父母如何協助嬰幼兒做好口腔保健工作，配合潔牙時使用含氟牙膏及牙線，及早守護兒童口腔健康，減少齲齒的發生率。

公會表示，懷孕婦女及15歲以下嬰幼兒與孩童，今天起到4月10日，持健保卡至貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」貼紙之牙醫診所、醫院就診，可享免掛號費之福利（須負擔部分健保費用），以實際行動關懷孕婦女、嬰幼兒與孩童口腔健康，建立「長牙即看牙」之正確觀念。

基隆市牙醫師公會口衛主委黃常樹醫師說，今年1至2月基市23家牙醫院所提供「窩溝封填免收掛號費及部份負擔」服務，今天起號召32家牙醫診所、醫院加入愛心親善院所的行列，原定3至4月例行舉行的幼兒園免費塗氟服務，因新冠肺炎暫停一次，家長們正好可以利用這段期間，帶家中幼兒自行前往這些院所塗氟及口腔檢查。

公會理事長何秀珍醫師表示，口腔保健要做好五件事：1.保持口腔清潔衛生 2.控制含糖飲食攝取 3.運用氟化物加強保護 4.進行臼齒窩溝封填 5.定期口腔檢查，並善加利用政府提供之口腔預防保健服務，擁有健康的牙齒才是幸福高齡的保障。

基隆市參與的愛心院所有：

(仁愛區) 安生牙醫、趙牙醫、蔡志明牙醫、曜聖牙醫、陽明牙醫、柏齡牙醫、超群牙醫、國泰牙醫、滕起民牙醫、經典牙醫。 (信義區) 臺大牙醫、一品牙醫、兆康牙醫、新大牙醫 (中正區) 澄星牙醫、藝美牙醫、謝牙醫 (中山區) 隆源牙醫、展望牙醫、許牙醫、中山牙醫 (安樂區) 潔心牙醫、悅來牙醫、健翔牙醫、馨晴牙醫 (暖暖區) 潔安牙醫、微風牙醫、正榮牙醫 (七堵區) 百福牙醫、永全牙醫、晶采美學牙醫、凱悅牙醫