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石虎和牠的里山動物朋友 「集集石虎號」今天首航

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
「集集石虎號」車廂內可愛國產木材石虎木雕與石虎保育大使阿虎合照。圖/特生中心提供
「集集石虎號」車廂內可愛國產木材石虎木雕與石虎保育大使阿虎合照。圖/特生中心提供

集集石虎號」今天首航，這列車是以石虎和牠的里山動物好朋友為彩繪主題，今天起行駛集集支線，展開為期一年的限定服務。

農委會特生中心與台鐵合作「集集石虎號」，讓生態保育與交通觀光接軌。這限定列車除了擔任運送旅人出遊與歸鄉的工具外，更變成乘載環境教育知識的平台，讓乘客瞭解里山生物樣貌、生態習性與生存環境。

特生中心表示，今天首航，不僅有動漫coser《瀕臨絕種團RESCUTE》「石虎15號」，陪伴遊客從二水搭乘到集集，並在集集火車站前舉行熱鬧歡樂的首航儀式，另外，今天更請來觀光大使喔熊組長、保育大使阿虎登台同慶。

「集集石虎號」主要行駛於集集支線(二水-車埕)，沿途的鄉鎮多是典型的里山環境，具備豐富的里山動植物資源，為了讓搭乘的旅客更加了解里山，透過車廂外部的豐富的彩繪，呈現石虎各種姿態、生存的棲地環境、共存的動植物，以及集集支線沿途的特色建物，其中一節的車廂內更有以國產木材雕刻而成的3隻可愛石虎木雕，讓乘客合照留念。

列車預計至110年3月底前，每月15日有固定班次運行，其餘時間則為隨機班次。

石虎保育大使阿虎介紹「集集石虎號」彩繪列車外觀。圖特生中心提供
石虎保育大使阿虎介紹「集集石虎號」彩繪列車外觀。圖特生中心提供

集集 石虎 列車

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