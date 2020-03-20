國內旅遊去哪CP值最高 網狂推「這縣市」美食便宜不踩雷

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，政府因而呼籲國人盡量不要出國，且禁止旅行社出團至4月底，對此，不少民眾轉而安排國內小旅行，就有鄉民好奇詢問「台灣哪個縣市玩起來CP值最高」，貼文引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，國外疫情一發不可收拾，導致現在都不能出國玩，只能安排國內的小旅行，「但不曉得台灣哪個縣市玩起來CP值最高，有沒有旅遊達人可以建議一下」。

貼文一出，內行網友首選擁有「美食之都」封號的台南，「台南小吃價格讓人不顧一切，去玩就對了」、「真心推台南」、「唯一支持美食天堂台南」、「台南超多巷弄美食，也不容易踩雷」、「台南東西價格便宜，整體CP值全台最高」。

也有人推薦其它縣市，「連江縣兩天一夜可以玩完南北竿，天數多一點還可以去東西莒跟東引，重點是景點都超美的」、「新北市一堆郊區可以玩」、「花東地區空氣好最讚」、「台中其實不錯，有美食又有景點」、「宜蘭有許多超夯景點和小吃」。

不過日前就有網友發問，指台灣積極防疫，但「國內旅遊可行嗎？」，一堆網友勸阻，表示現在跟3月初已不同。中央疫情指揮中心指揮官陳時中19日則是呼籲民眾不要出國，他表示目前國內旅遊還算安全，但提醒民眾要注意社交距離、共餐禮節、環境及個人衛生。