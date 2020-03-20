調高健保費修理台商？陳時中：所有國民一樣待遇

民進黨立委林俊憲擬提案修改全民健保法，增訂「黃安條款」，大幅提高在海外工作與生活國人的健保費；國民黨立委溫玉霞今天表示，這對台商不公平，「一竿子打死一船人」，衛福部長陳時中說，沒有要修理台商，健保就是量能付費，所有國民都是一樣待遇。

溫玉霞今天在質詢時說，最近有民進黨立委為了修理「某人」要提高健保費，若台商沒有在台灣住滿183天，最高級距每年要繳新台幣10萬多元，最少也要繳2萬多元，這不公平，不是每個人都是有錢人，也許是因為先生派駐國外，這樣調高太多很多人抱怨，健保黑洞怎麼會是台商造成的，不該一竿子打翻一船人。

陳時中說，沒有要修理台商的問題，健保就是量能付費，根據能力付費，所有國民都是一樣待遇，會確實清查每個人的能力，再看劃入健保的等級就是公平，有人覺得海外所得無法在台灣呈現而有低繳情況，政府也在研究如何達到量能付費的精神。

行政院長蘇貞昌說，尊重立委提案的職權，政府的態度是讓健保永續存在，以及公平給付，「台灣的健保全世界最好，大家也都稱讚，這麼好的東西不能倒」，並說沒有要修理台商，這是有人惡意傳播的假消息。