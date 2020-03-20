快訊

確診個案大增？指揮中心記者會延至1600舉行

開第一槍！家樂福：即日起每人每車限購買2串衛生紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調高健保費修理台商？陳時中：所有國民一樣待遇

聯合報 / 記者徐偉真/台北即時報導
海外人士使用台灣全民健保議題再掀討論。 本報資料照
海外人士使用台灣全民健保議題再掀討論。 本報資料照

民進黨立委林俊憲擬提案修改全民健保法，增訂「黃安條款」，大幅提高在海外工作與生活國人的健保費；國民黨立委溫玉霞今天表示，這對台商不公平，「一竿子打死一船人」，衛福部長陳時中說，沒有要修理台商，健保就是量能付費，所有國民都是一樣待遇。

溫玉霞今天在質詢時說，最近有民進黨立委為了修理「某人」要提高健保費，若台商沒有在台灣住滿183天，最高級距每年要繳新台幣10萬多元，最少也要繳2萬多元，這不公平，不是每個人都是有錢人，也許是因為先生派駐國外，這樣調高太多很多人抱怨，健保黑洞怎麼會是台商造成的，不該一竿子打翻一船人。

陳時中說，沒有要修理台商的問題，健保就是量能付費，根據能力付費，所有國民都是一樣待遇，會確實清查每個人的能力，再看劃入健保的等級就是公平，有人覺得海外所得無法在台灣呈現而有低繳情況，政府也在研究如何達到量能付費的精神。

行政院長蘇貞昌說，尊重立委提案的職權，政府的態度是讓健保永續存在，以及公平給付，「台灣的健保全世界最好，大家也都稱讚，這麼好的東西不能倒」，並說沒有要修理台商，這是有人惡意傳播的假消息。

健保 台商 保費

延伸閱讀

傳政府漲健保費對付台商 蘇貞昌：假消息

陳時中：台灣還未到社區傳染

外籍人士禁入台 陳時中：國內旅遊還算安全

新冠肺炎延燒全球 陳時中：國內旅遊算安全

相關新聞

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

新冠肺炎疫情影響，有些人需要居家隔離檢疫，有些企業全面改為在家辦公。但賴在家裡卻容易發懶而影響效率，一名網友遵照專家建議創造儀式感，即使在家也假裝在通勤。 一名外國網友在論壇Reddit貼出一張

調高健保費修理台商？陳時中：所有國民一樣待遇

民進黨立委林俊憲擬提案修改全民健保法，增訂「黃安條款」，大幅提高在海外工作與生活國人的健保費；國民黨立委溫玉霞今天表示，...

吳德榮：僅下周一有微弱鋒面 未來10天台灣多偏暖

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來10天除了下周一的微弱鋒面，在29日之前的天...

農民免當挑夫！機械採收讓鳳梨收獲更簡單

為減少鳳梨採收時，搬運過程因堆疊磨擦影響品質、同時也減少農民在作業時造成的工作傷害，農委會高雄農改場開發「鳳梨收穫輔助機...

礦場開發恐影響宜蘭水源地 環團籲設保護區

時代力量立委陳椒華、邱顯智與環保團體今天舉行記者會表示，宜蘭飲用水的水源地，因為永侒礦場開發計畫案影響，有遭受汙染危機；...

環保署加嚴陸海空油料管制 預計7月1日實施

環保署今天公告「移動汙染源燃料成分管制標準」，將原名「車用汽柴油成分管制標準」新增船舶燃油與航空燃油管制標準，也加嚴現行...

今天是春分 彭啟明：近一兩周是難得較穩定的春天天氣

今天是二十四節氣中的春分。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，這代表著春天已經過了一半，從今天起，白天會越來越長，夜晚則一天...

下周油價 估再降1.1元

國際原油價格崩跌，下周汽油預估再跌一點一元。中油表示，二月已虧損十六億元，三月油價續跌，可能造成更多損失，預估三月虧損高達六十億至八十億元。中油總經理李順欽指出，若國際油價接下來僅維持在每桶卅美元左右，今年恐怕難賺錢。

瘦身豐胸、美容 新北違規廣告最大宗

新北市衛生局去年針對轄內食品、化粧品及藥物違規廣告，共開出864張罰單，計2668萬2千元罰款。食品及化粧品以瘦身豐胸、美容占最大宗；另中藥違規廣告從前年2件，去年竄升到17件。分析違規廣告平台，網路案件連續2年高居首位。

好好在家／趁機練好字 把興趣變專長

無紙化的年代，我們習慣於使用電腦、手機來處理文書作業，除了簽名之外，拿起筆來寫字的機會少之又少。然而，若是在家的時間變多了，不妨就從「書寫」入手。

健康你我他／養生重平衡 運動+健康吃

新冠病毒還在到處肆虐，在疫苗研發出來前，可能會是一場長期奮戰，與流感類似，隨天氣變化起伏，長期與人類共存，因此每個人的防疫不能鬆懈。

熱門新聞

美國新冠肺炎「天價醫療費」曝光 美女醫：台灣人民太幸福

沒收到口罩預購繳費通知？教你怎麼查詢帳號、繳費方法

賣場泡麵、乾糧一掃而空 陳時中：過度搶購是沒必要的

衛生紙、泡麵、罐頭被掃光 大媽驚訝：這是在搶什麼？

「該囤的不是食物」 律師點出10種應該囤積東西

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。