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路易莎和星巴克二選一？網推「這家」曝致勝關鍵：CP值高
台灣人愛喝咖啡，業者展店速度快，每年商機上看好幾百億，就有民眾在網上詢問，「路易莎和星巴克二選一」，結果問題一出，網友紛紛投給路易莎，並分析其致勝關鍵。
有網友在PTT發文表示，早上與家人外出吃早餐，習慣外帶咖啡回家工作，特別的是，平常弟弟都買路易莎，這次卻買了星巴克，問他原因只回說，「開幕一陣子還沒去過，且為了星巴克走遠一點去買也願意」，原PO也透露，自己比較懶，會就近選擇離家近的路易莎，接著詢問廣大鄉民，「會選擇較近的路易莎還是較遠的星巴克？」
貼文一出，許多網友點出路易莎價格親民、單品多樣為勝出原因，「我選路易莎」、「飲料便宜又多樣化」、「路易莎的輕食選擇較星巴克多」、「當然選路易莎價格又便宜」、「路易莎內用CP值高」、「路易莎便宜取勝」。
但也有人表示，星巴克咖啡品質較路易莎高，「路易莎的豆子不好，秒選星巴克」、「路易莎真心沒很好喝，比較便宜而已」、「比價格路易莎勝，比味道星巴克贏」、「路易莎後來變得很難喝，寧可花多點錢買星巴克」。
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