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農民免當挑夫！機械採收讓鳳梨收獲更簡單
為減少鳳梨採收時，搬運過程因堆疊磨擦影響品質、同時也減少農民在作業時造成的工作傷害，農委會高雄農改場開發「鳳梨收穫輔助機械」，讓鳳梨收獲作業更簡單，正進行技術移轉中，推廣讓農民運用，提高生產效益。
高雄場場長戴順發表示，目前鳳梨採收作業，主要以人工採摘成熟鳳梨，並以帆布袋或竹簍背負到停放田間的人力車，再推到田區外的卡車上集中處理。
如果以傳統的採收模式，每袋（簍）約20至30公斤，以人工背負作業方式，不僅耗費體力且效率低，同時在鳳梨裝袋（竹簍）搬運時，非常容易因為擠壓磨擦受損，而提高病害發生風險。
高雄場開發的「鳳梨收穫輔助機械」，是以之前研發的鳳梨多功能管理機尾端兩側，加裝油壓馬達驅動輸送帶，輸送帶可向兩側展開，採收者可將採摘的鳳梨放置於輸送帶上，就可以被自動送至貨車集貨台。
高雄場表示，這項設備可同時供6人採收作業，提高鳳梨田間採收機械化程度，減緩近年農村勞動力不足的問題、減輕採收者的辛勞與降低可能發生的職業傷害，此外，還能避免因搬運碰撞造成鳳梨損壞，提升鳳梨品質、降低生產成本，提高市場競爭力。
高雄場表示，研發的鳳梨收穫輔助機械，已申請我國專利，為了儘快讓此機械量產供農民使用，目前正與業界洽商技術移轉中。
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