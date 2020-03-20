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影／擴大防疫車隊能量 桃機排隊依舊但不超過一小時

攝影中心 / 記者鄭超文/桃園機場時即時報導
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，但是透過分區分流，今天候車時間約在一小時以內，還有民眾穿著全套防護裝備在排隊。記者鄭超文／攝影
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，但是透過分區分流，今天候車時間約在一小時以內，還有民眾穿著全套防護裝備在排隊。記者鄭超文／攝影

昨天是所有返台旅客都實施居家檢疫的第一天，旅客除非自行駕車或親友接送，否則只能搭乘防疫車隊才能回家，也因此導致民眾大排長龍，也要花超過一小時才能搭上車，機場公司今天啟動應變計畫全力配合擴大防疫車隊能量，今天第二航廈外雖然出現超過一百公尺的排隊隊伍，但是桃機公司表示，排班計程車今天的候車時間約40分鐘，排隊的民眾也表示，等飛機的時間比這個還久，還好，可以體諒。

今天入境高峰在5-7點的2小時內，入境人數約2,400人，主要集中在第二航廈，旅客在航廈外排隊等候防疫專車，直到約10點過後人潮才逐漸消化。桃機公司表示，為因應返國民眾大幅增加，桃機啟動應變計畫全力配合擴大防疫車隊能量，同時以分區（北中南東）、分業（計程車、租賃車、遊覽車）為原則規劃，依預報入境旅客人數機動調整，安排包含400輛排班計程車、200輛租賃車，及50輛遊覽車進行接駁，更從松山機場抽調防疫100台計程車支援，並透過安排旅客分流搭乘不同交通工具方式全力疏運，搭乘防疫遊覽車的人數比昨天明顯增加。

另外，昨天由於填寫資料造成延宕，防疫計程車也採取應變措施，加速現場作業，工作人員先將「乘車單」直接發放給排隊的旅客先填寫，現場保全也協助在上客處宣導出示「居家檢疫單」及「乘車單」，根據桃機統計，今天排班計程車候車時間約40分鐘，租賃車約30分鐘，遊覽車也是約30分鐘，排隊過程中，航警及保全協助維持秩序，一位旅客不小心行李跌落，航警及保全還協助幫忙抬行李。

桃機排班計程車自律委員會主任委員黃良易接受訪問時表示，受到昨天衝擊影響，桃機防疫車隊今天加大調派車隊支援，而今天旅客等待的時間，已經比昨天少了30分鐘以上。

從德國回台的王小姐表示，自己是從德國出發，先飛到土耳其，再轉機到泰國，最後從泰國飛回台灣，整整花了兩天的時間才回家，很折騰，光是在伊斯坦堡就等了十小時，航空公司還先把他們的護照收走，一直等到安排好飛機才歸還，沒有護照在身旁的時間感覺自己像是幽靈人口，相較之下等計程車沒什麼。

但是也有少數旅客抱怨說，檢疫要排隊填寫入境健康聲明卡等文件，加上核實資料在台資料與聯絡電話，入境後又要排隊等車，感覺身心疲憊。

今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，保全及航警協助維持秩序，一位旅客行李不慎掉落，航警及保全還協助抬行李。記者鄭超文／攝影
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，保全及航警協助維持秩序，一位旅客行李不慎掉落，航警及保全還協助抬行李。記者鄭超文／攝影
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，但是透過分區分流，今天候車時間約在一小時以內。記者鄭超文／攝影
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，但是透過分區分流，今天候車時間約在一小時以內。記者鄭超文／攝影
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，但是透過分區分流，今天候車時間約在一小時以內。記者鄭超文／攝影
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，但是透過分區分流，今天候車時間約在一小時以內。記者鄭超文／攝影
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，保全及航警協助維持秩序，今天候車時間約在一小時以內。記者鄭超文／攝影
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，保全及航警協助維持秩序，今天候車時間約在一小時以內。記者鄭超文／攝影
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，長度超過一百公尺，但是今天候車時間約在一小時以內。記者鄭超文／攝影
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，長度超過一百公尺，但是今天候車時間約在一小時以內。記者鄭超文／攝影
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，長度超過一百公尺，但是今天候車時間約在一小時以內。記者鄭超文／攝影
今天是入境全部實施居家檢疫的第二天，桃園機場上午還是湧現排隊等候防疫計程車的人龍，長度超過一百公尺，但是今天候車時間約在一小時以內。記者鄭超文／攝影

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