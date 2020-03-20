草屯垃圾場影響水源 民間團體籲清除

今為「世界水資源日」，民間團體與立委舉行記者會，呼籲政府必須清除南投草屯垃圾場，並須做廢水處理，且不得再進新垃圾作為暫置場，避免汙染地下水影響鳥嘴潭人工湖水質，以供彰化、草屯人乾淨水資源。

由於彰化地區地下水超抽嚴重，除造成部分地區地層下陷易淹水致災外，近年更產生高鐵營運安全疑慮，政府核定實施「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」，並以「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」作為替代水源，規劃未來每日約可供應地面水25萬噸，其中南投地區供水量每日4萬噸，總經費199億元，期程為2015年至2022年完成。

不過民間團體包括台灣水資源保育聯盟、彰化環境保護聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會等，與時代力量立委陳椒華，及民進黨立委劉建國辦公室今舉行記者會，指彰化7成以上的自來水來自地下水，其鳥嘴潭人工湖卻近草屯垃圾場，恐影響民眾飲水的品質，盼政府清除垃圾場。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏認為，應該移除垃圾山，給彰化喝好水，不然垃圾堆積成山，不但影響觀瞻，也汙染地下水，希望政府早日將新舊垃圾清除，也盼鳥嘴潭的自來水源的水質水量保護能夠比照翡翠水庫一樣管理，依自來水法第11條劃定水直水量保護區。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，自2015年起至今，草屯掩埋場露天已堆置4萬噸垃圾，不僅觀感不佳，也是不容忽視的垃圾危機。環保署應該動用廢清法第28條第八項，調度現有廢棄物清除處理設施，解決南投以及新竹縣、雲林縣、台東縣等縣市的垃圾堆置問題。

彰化環境保護聯盟總幹事施月英並指出，垃圾場與人工湖最近約180公尺，距離D區湖區太近了，今年就會動工，必須盡速搶在完工前全面清除垃圾，否則垃圾場距離E湖區只有約220公尺，又水利署委外的研究斷層報告，更明確指出E湖區和F湖區都是位於活斷層帶上，呼籲中央政府應該刪除這兩個區的建設經費，不要把錢投到水庫黑洞!。

台灣生態學會前理事長楊國禎並指出，人工湖預計第一期在2021年完成，第二期在2022年要完成，垃圾場處理的期程應該要儘速處理，不該拖延。