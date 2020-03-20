礦場開發恐影響宜蘭水源地 環團籲設保護區

時代力量立委陳椒華、邱顯智與環保團體今天舉行記者會表示，宜蘭飲用水的水源地，因為永侒礦場開發計畫案影響，有遭受汙染危機；呼籲政府應畫設水源保護區，並盡速修訂礦業法。

人禾環境倫理發展基金會處長薛博聞表示，永侒礦場將在宜蘭深溝自來水廠的粗坑取水口，以及伏流水上游入滲補注地區進行開發，此舉將嚴重影響到宜蘭縣民的飲用水安全；但水源地周邊土地卻未畫設為保護區，無法透過法制來落實水源保護。

薛博聞說，為了堅定表達反對永侒礦場開發，已發起連署並獲得五萬人支持；希望這股力量能夠守護從宜蘭縣前縣長陳定南以來所樹立重視環保的「宜蘭價值」。

陳椒華表示，宜蘭縣過去因為地下水、伏流水等資源豐富，並未設立水庫，因此汲水地點設保護區更顯重要，呼籲政府要盡速畫定水源保護區；並將水保計畫、環評等相關要資訊公開，以供民眾審視。

邱顯智表示，只要永侒礦場礦權還在，礦業法未修，宜蘭縣民的噩夢就無法停止，宜蘭地區的用水安全也會繼續會受到威脅；現行「礦業法」對於礦權的展延與環評機制，顯然無法回應人民的期待與國土區域發展的定位，該案例更凸顯出修法時程刻不容緩，朝野應重視此議題，在這會期完成修法。