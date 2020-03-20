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環保署加嚴陸海空油料管制 預計7月1日實施

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
圖為邁阿密一處加油站。 新華社
圖為邁阿密一處加油站。 新華社

環保署今天公告「移動汙染源燃料成分管制標準」，將原名「車用汽柴油成分管制標準」新增船舶燃油與航空燃油管制標準，也加嚴現行汽油苯含量標準值，及柴油多環芳香烴含量標準值，往後「陸海空」交通工具所使用燃料都是納管制對象；預計今年7月1日實施。

環保署表示，管制標準所新增船舶燃油的部分，是針對「硫」含量管制。對象針對包含漁船的所有船舶，燃油硫含量將由船舶過去3.5%高硫油，全面限制為0.5%低硫油，環保署預估二氧化硫排放可減少5229公噸。

此外，新增航空燃油硫含量管制在0.2%。比起過去的0.3%加嚴了三分之一；另外陸運使用的汽柴油，其中對環境及民眾身體造成影響的致癌物「苯」及「多環芳香烴」，也加嚴管制；汽油中苯管制標準由1%加嚴至0.9%，柴油的多環芳香烴管制標準由11%加嚴至8%。

環保署空保處長蔡孟裕表示，擴大移動汙染源流量管制，過去僅以車輛為主，現在環保署公告加嚴標準把船舶、飛機用油也納進去，車輛的汽柴油部分，也加強苯的含量管制，有些標準比歐盟嚴格或相當，對減少空汙、酸雨PM2.5有幫助。

但是否加嚴標準後，民眾就聞不到味道了？蔡孟裕表示，不太可能一開始加嚴各項排放標準後，民眾就會立刻聞不到味道，但是在路上應該會感受到呼吸的空氣沒有這麼嗆，味道會少一些。

環保署 PM2.5 酸雨

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