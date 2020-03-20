快訊

唐鳳胞弟涉4度強吻4歲女童 一審判刑1年6月

大陸境內新冠肺炎病例0新增 譚德塞：了不起的成就

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天是春分 彭啟明：近一兩周是難得較穩定的春天天氣

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
近一、兩周是難得較穩定的春天天氣。本報資料照片
近一、兩周是難得較穩定的春天天氣。本報資料照片

今天是二十四節氣中的春分。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，這代表著春天已經過了一半，從今天起，白天會越來越長，夜晚則一天比一天短。大致上，近一、兩周是難得較穩定的春天天氣。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」專頁說，今天清晨北部已經明顯轉乾，除了東半部仍有鋒面殘存的水氣，雲量仍多偶有陣雨外，各地天氣明顯轉好。他說，周五、六、日這三天的天氣相當晴朗，大幅回溫，中午甚至會接近或超過30度有點熱，適合外出踏青或洗曬衣物。

他指出，預計下周日晚間到下周一、二間有道微弱鋒面掠過，北部會再轉陰沉偶陣雨天氣，但會很快轉晴。

彭啟明表示，近一周都會維持類似的溫度，不會有太大的降溫。下一波可能落在月底前幾天，不過變數仍大，有很高不確定性，但大致上，近期一、兩周天氣較穩定。

他說，這兩天的空氣品質不大好，除了有點境外的空氣汙染外，大氣條件穩定，本地汙染物也累積。西半部要稍微留意，尤其中午到下午，如果陽光大，能見度卻轉差，這代表大氣有光化反應，臭氧或細懸浮微粒容易飆高，務必要減少外出活動。

中央氣象局指出， 今天水氣減少，東半部地區有局部短暫雨，北部雲量偏多清晨偶飄雨，而後逐漸轉為多雲，中南部地區則是多雲到晴的天氣。溫度方面，清晨各地低溫18至21度，白天東北部及東部高溫23至25度，西半部及臺東26至30度。

彭啟明 氣象局 天氣動態

延伸閱讀

彭啟明：周末天氣大轉變 偏南風悶熱

高溫上看29度！ 彭啟明：周四鋒面掠過北台灣

今起好天氣！ 彭啟明：周三四五微弱鋒面北方盤據

鋒面在北方盤據 彭啟明：明天午後通過周六降溫

相關新聞

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

新冠肺炎疫情影響，有些人需要居家隔離檢疫，有些企業全面改為在家辦公。但賴在家裡卻容易發懶而影響效率，一名網友遵照專家建議創造儀式感，即使在家也假裝在通勤。 一名外國網友在論壇Reddit貼出一張

吳德榮：僅下周一有微弱鋒面 未來10天台灣多偏暖

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來10天除了下周一的微弱鋒面，在29日之前的天...

麻雀不見了？農地減少都市擴張 麻雀族群量現崩跌危機

3月20日是「世界麻雀日」，但一般人眼中無所不在的麻雀，正面臨族群量崩跌危機，農委會特有生物保育研究中心調查顯示，200...

檢疫旅館難尋 醫福會擬清出訓練所、營區等當檢疫所

近日台灣的新冠肺炎確診者多為境外移入，加上歐洲新冠肺炎疫情大爆發，造成留學生「逃難潮」，為攔阻病毒，我國大規模回溯追蹤或...

農民免當挑夫！機械採收讓鳳梨收獲更簡單

為減少鳳梨採收時，搬運過程因堆疊磨擦影響品質、同時也減少農民在作業時造成的工作傷害，農委會高雄農改場開發「鳳梨收穫輔助機...

礦場開發恐影響宜蘭水源地 環團籲設保護區

時代力量立委陳椒華、邱顯智與環保團體今天舉行記者會表示，宜蘭飲用水的水源地，因為永侒礦場開發計畫案影響，有遭受汙染危機；...

環保署加嚴陸海空油料管制 預計7月1日實施

環保署今天公告「移動汙染源燃料成分管制標準」，將原名「車用汽柴油成分管制標準」新增船舶燃油與航空燃油管制標準，也加嚴現行...

今天是春分 彭啟明：近一兩周是難得較穩定的春天天氣

今天是二十四節氣中的春分。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，這代表著春天已經過了一半，從今天起，白天會越來越長，夜晚則一天...

下周油價 估再降1.1元

國際原油價格崩跌，下周汽油預估再跌一點一元。中油表示，二月已虧損十六億元，三月油價續跌，可能造成更多損失，預估三月虧損高達六十億至八十億元。中油總經理李順欽指出，若國際油價接下來僅維持在每桶卅美元左右，今年恐怕難賺錢。

瘦身豐胸、美容 新北違規廣告最大宗

新北市衛生局去年針對轄內食品、化粧品及藥物違規廣告，共開出864張罰單，計2668萬2千元罰款。食品及化粧品以瘦身豐胸、美容占最大宗；另中藥違規廣告從前年2件，去年竄升到17件。分析違規廣告平台，網路案件連續2年高居首位。

好好在家／趁機練好字 把興趣變專長

無紙化的年代，我們習慣於使用電腦、手機來處理文書作業，除了簽名之外，拿起筆來寫字的機會少之又少。然而，若是在家的時間變多了，不妨就從「書寫」入手。

熱門新聞

美國新冠肺炎「天價醫療費」曝光 美女醫：台灣人民太幸福

賣場泡麵、乾糧一掃而空 陳時中：過度搶購是沒必要的

沒收到口罩預購繳費通知？教你怎麼查詢帳號、繳費方法

衛生紙、泡麵、罐頭被掃光 大媽驚訝：這是在搶什麼？

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

「該囤的不是食物」 律師點出10種應該囤積東西

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。