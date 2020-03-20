今天是春分 彭啟明：近一兩周是難得較穩定的春天天氣

今天是二十四節氣中的春分。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，這代表著春天已經過了一半，從今天起，白天會越來越長，夜晚則一天比一天短。大致上，近一、兩周是難得較穩定的春天天氣。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」專頁說，今天清晨北部已經明顯轉乾，除了東半部仍有鋒面殘存的水氣，雲量仍多偶有陣雨外，各地天氣明顯轉好。他說，周五、六、日這三天的天氣相當晴朗，大幅回溫，中午甚至會接近或超過30度有點熱，適合外出踏青或洗曬衣物。

他指出，預計下周日晚間到下周一、二間有道微弱鋒面掠過，北部會再轉陰沉偶陣雨天氣，但會很快轉晴。

彭啟明表示，近一周都會維持類似的溫度，不會有太大的降溫。下一波可能落在月底前幾天，不過變數仍大，有很高不確定性，但大致上，近期一、兩周天氣較穩定。

他說，這兩天的空氣品質不大好，除了有點境外的空氣汙染外，大氣條件穩定，本地汙染物也累積。西半部要稍微留意，尤其中午到下午，如果陽光大，能見度卻轉差，這代表大氣有光化反應，臭氧或細懸浮微粒容易飆高，務必要減少外出活動。

中央氣象局指出， 今天水氣減少，東半部地區有局部短暫雨，北部雲量偏多清晨偶飄雨，而後逐漸轉為多雲，中南部地區則是多雲到晴的天氣。溫度方面，清晨各地低溫18至21度，白天東北部及東部高溫23至25度，西半部及臺東26至30度。