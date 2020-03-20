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新冠肺炎席捲全球 指揮中心：全球疫情警示升三級警告

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避免美食街試吃、自取式自助餐！外食防疫專家建議這樣做

聯合新聞網 / 食力Foodnext
（圖片來源：《食力》提供）
（圖片來源：《食力》提供）

【撰文=黃敬翔】

受到新冠肺炎（COVID-19）風暴影響，台灣破千萬的外食人口數量明顯減少，不過對於餐飲業者而言生意還得照做、一些民眾也仍只能依賴外食解決三餐。為了讓民眾食得安心，許多業者紛紛加強店內清潔、消毒作業，不過這樣做就夠了嗎？究竟餐飲業要怎麼做才能正確防疫、一般消費者又要如何保護自己？

2020年3月16日，台灣大學公共衛生學院（簡稱台大公衛學院）召開「抗COVID-19說明會（第六週）」，食品安全與健康研究所所長陳家揚針對餐飲業與外食防疫措施提出3大建議。

新冠肺炎會藉由食品或包材傳播？目前無證據！

陳家揚指出，中國研究指出在新冠肺炎患者的糞便中，發現新型冠狀病毒核酸檢測陽性，令人不免擔心是否會透過糞口傳染。不過，目前沒有顯著的證據表明這會產生問題。陳家揚分析，傳統的糞口傳染途徑不外乎為「飲用水污染」與「食品餐飲人員衛生」2大途徑。不過，以飲用水污染來說，由於台灣在水源保護區有嚴格規範，加上「食品良好衛生規範準則」規定與食品直接接觸及清洗食品設備與用具之用水及冰塊，應符合飲用水水質標準，因此不太可能發生這樣的問題。此外，新冠肺炎是否會經由食品或食品包材傳播，目前也沒有證據，且可能性很低。

建議減少生食、自取式自助餐、合菜、美食街試吃

若擔心餐飲人員的衛生問題可能會導致食物成為病毒載具，陳家揚說明病毒絕大部分不耐熱，台灣主要的飲食文化為熱食，因此這部分的風險相較歐美小很多，這段期間民眾也可盡量減少生食。

在疫情關鍵時期，自取式自助餐、合菜與美食街試吃也應該能免則免。陳家揚指出，自取式自助餐常常會幾個人邊夾菜邊交談，會提升傳染風險。如果要吃合菜，盡可能多提供一份餐具做公筷母匙，但更好的做法是事先分好一小盤給每個人。台大公共衛生學院院長詹長權則強調，像是大賣場、美食街、麵包店等提供試吃應立即停止。

澳洲當地，許多民眾為新冠肺炎疫情做準備，而使得超市貨架上的民生用品一掃而空。（圖片來源：《食力》提供）
澳洲當地，許多民眾為新冠肺炎疫情做準備，而使得超市貨架上的民生用品一掃而空。（圖片來源：《食力》提供）

食品餐飲業者該如何應對疫情？

一、要落實衛生規範！

不過，陳家揚也坦言目前最需要關切的就是病毒是否會透過餐具、餐桌等表面接觸來進行傳播。因此，他提出三個主要的作法，供餐飲業者作為因應疫情的對策。

第一，就是要落實現有的衛生規範。陳家揚表示，衛生規範的目的本來就是要阻絕微生物傳播的問題，然而過往經常可見一些業者沒有好好落實。好比說「台北市公共飲食場所衛生管理辦法」就規定餐飲人員工作前應清洗手部，且工作中吐痰、搓鼻涕、入廁後都要洗乾淨手部再工作。

此外，餐廳要設有流動自來水、清潔劑與擦手紙巾或其他乾手設施，或在廁所明顯處標示「如廁後應洗手」等皆有規範，且業者應要好好落實才行。

二、強化員工衛生管理與手部清潔次數

落實了衛生基礎後，陳家揚指出第二步就是要強化員工健康與衛生管理。除了生病員工務必在家休息、並實際掌控上班員工健康狀況外，也要制訂人員調度應變計畫，以隨時應對有人員突然不能工作的情形。此外，陳家揚特別強調，要留意時薪人員的健康狀況，「因為時薪人員沒有工作就沒有收入，會不會因此隱瞞自己正在發燒的情況？這點需要好好關注。」

陳家揚也表示要加強員工手部清潔的次數，收拾與送餐間要洗手與酒精消毒；調理即食食品則應穿戴經消毒的手套，或徹底洗淨消毒手部。另外，由於收銀人員很容易與客人有所接觸，因此收銀人員與送餐人員務必分流。

三、餐廳客容量減半規劃，提供可丟棄式簡化菜單！

陳家揚表示，第三為餐飲環境調整與清潔。他舉例，美國許多地方祭出餐廳營業限制，要求各餐廳降低客容量，以紐約來說就減半，以拉大顧客用餐距離。詹長權則補充，若餐廳實在擁擠也可以仿照香港的作法，在客人之間設有塑膠隔板隔開，也是一種值得參考的作法。

香港一間茶餐廳在陌生客人之間設有塑膠隔板隔開，是餐廳可仿效的作法之一。（圖片來源：PLAY HARD 玩硬臉書社團）
香港一間茶餐廳在陌生客人之間設有塑膠隔板隔開，是餐廳可仿效的作法之一。（圖片來源：PLAY HARD 玩硬臉書社團）

此外，陳家揚表示業者應提高清潔頻率，尤其是餐桌、門把、菜單等員工與顧客常接觸的地方。他舉例，國外有一種作法就是餐廳只提供簡化菜單，顧客用完後就拿去回收，避免同一份菜單不斷使用增加傳播的風險。

消費者也要做好自我保護！避免以手取食並選擇注重防疫的餐廳

最後，陳家揚表示一般消費者其實無須過於恐慌，若注重防疫措施，到餐廳用餐並不會有顯著傳染風險。身為消費者，個人衛生極為重要，除了飲食前洗手外，也要留意避免直接以手取食。若擔心餐廳消毒不夠完善，可自備消毒用品擦拭用餐桌椅。「有注重防疫的餐廳也很值得給予鼓勵。」他表示，在選擇餐廳時也可以多多支持有實際防疫作為的餐廳。

審稿編輯：林玉婷

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