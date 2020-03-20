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吳德榮：僅下周一有微弱鋒面 未來10天台灣多偏暖

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今天鋒面減弱，天氣好轉。本報資料照片
今天鋒面減弱，天氣好轉。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來10天除了下周一的微弱鋒面，在29日之前的天氣多偏暖，不過日夜氣溫起伏還是比較大。

吳德榮說，今（20日）晨台灣附近的中層雲系逐漸減弱，東部海面低層雲較厚實，清晨東半部有局部雨，花蓮較多。今天鋒面減弱，天氣好轉；西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨。

明後天的周末暖氣團漸增強，各地多雲時晴，白天微熱，高溫達30度以上，早晚涼；東半部偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下周一、二（23、24日）另一微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高，北台灣氣溫略降；其他地區影響小。下周三、四微弱鋒面就遠離，各地氣溫回升，仍是東半部偶有零星降雨。

中央氣象局指出， 今天水氣減少，東半部地區有局部短暫雨，北部雲量偏多清晨偶飄雨，而後逐漸轉為多雲，中南部地區則是多雲到晴的天氣。溫度方面，清晨各地低溫18至21度，白天東北部及東部高溫23至25度，西半部及台東26至30度。

要注意的是空氣品質，根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風至偏東風，中部以南位於下風處，且清晨及夜間風速較弱，汙染物易累積，並有局部霧影響能見度；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

吳德榮 高溫 天氣動態

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