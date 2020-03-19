中國公司稱售台萬份試劑 食藥署：僅核准2000份
中國一家業者聲稱已出口萬份新冠肺炎病毒抗體檢驗試劑盒到台灣，台灣食藥署表示，確實接獲國內業者申請進口該試劑盒，但僅有2000份，用於檢驗受試者是否曾感染過。
中國廣州一家生物科技公司在官網上貼出台灣衛生福利部食品藥物管理署公文，稱已獲台灣核准提供台灣萬份病毒抗體檢測試劑盒。
食藥署醫粧組研究員王兆儀今天下午接受記者電話聯訪時表示，此案是由國內廠商向食藥署申請專案進口中國該公司的抗體檢驗試劑，食藥署已於3月5日核准進口，目前僅有2000份。
王兆儀解釋，該試劑主要檢驗抗體，當病毒檢測陰性時，透過抗體檢驗是否為偽陰性，了解受試者是否曾感染新冠肺炎，目前僅接獲這一家廠商的專案申請進口。
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