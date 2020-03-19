美國新冠肺炎「天價醫療費」曝光 美女醫：台灣人民太幸福

新冠肺炎燒遍全球，台灣目前確診病例也突破百人，為了防堵疫情在國內擴散，從今（19）日零點起限制外籍人士入境，政府也呼籲民眾非必要就不要出國。知名的美女醫師田知學在自己臉書分享一張圖片，比較在台灣和美國罹患新冠肺炎後所接受治療負擔費用的差異性，她提醒國人一定要團結對抗疫情，並且好好珍惜台灣的醫療資源。

田知學分享的圖片裡可看到在台灣從病毒篩檢、疾管局指定派車接送篩檢、住進負壓隔離病房甚至升等單人房、或是重症入住加護病房，這些過程都是免費的，而且不僅不用花錢，還能領防疫補助金14000元。

反觀在美國，篩檢要35.91~51.33美金（約新台幣1100元~1500元），派車接送要324~453美金（約新台幣9800元~1萬3千元）+7.29美金（約新台幣220元）/英里，住負壓隔離病房一天約400~2000美金（約新台幣1萬2千元~6萬1千元），如果重症入住加護病房，一天費用更高達4000~20000美金（約新台幣12萬~61萬元），兩邊醫療費用差異甚大，也讓人對於美國醫療天價感到咋舌。

田知學表示「台灣人民太幸福了！台灣是一個不需要擔心『萬一我生病了怎麼辦』的好地方！」她說有些人可能會覺得沒有出國會浪費機票錢，但卻忽略掉被感染後的醫療負擔，讓她直言「我們被寵壞了」。田知學說「接下來的兩週是關鍵！失敗了，前面守得多麽美好的成果，都不重要了！」她呼籲民眾一定要勤洗手、戴口罩、顧好自己的免疫系統、沒有特殊事由不要再出國了、有旅遊史接觸史做好自主或防疫隔離，而醫護人員也會更加辛苦，但大家一定要團結，不要再有漏洞了。