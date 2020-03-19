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訂單暴增！PChome 24h購物暫停食品、日用品24小時到貨　呼籲「供貨無虞勿恐慌」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物調料罐頭、快煮泡麵單日銷量飆增15倍以上。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物調料罐頭、快煮泡麵單日銷量飆增15倍以上。圖／PChome 24h購物提供

因新冠肺炎確診病例近日飆高，政府宣布加強防疫措施，全面管制非本國籍人士入境，激發民眾預期心理，賣場、網購平台再度湧現搶買潮，衛生紙泡麵、即食料理等都狂賣，生活市集有一款高CP值衛生紙昨天（3月18日）單日銷量就暴增70倍。PChome 24h購物因近日短時間的倉儲及物流訂單巨量，目前針對消費者大量採購的食品、日用品類暫停24小時到貨服務，後續將會評估訂單狀況彈性調整配送政策，但強調站上商品供貨無虞，請大眾勿過度恐慌。

防疫期間許多人減少外出，網購民生物資的需求激增，PChome 24h購物昨天泡麵、快煮麵、罐頭銷量較去年同期飆增15倍以上，衛生紙銷量成長6倍，紙巾、洗衣精、乾洗手、衛生棉、尿布、寵物用品等銷量都大幅成長。PChome 24h購物將持續積極進貨、補貨，並即時調度物流盡速出貨。

Yahoo奇摩購物中心24h到貨昨天訂單量單日增加近3成，許多上班族趁午休採購，促動中午12點至下午1點的訂單增加近7成，廠商也在盤點貨量、積極供貨中。食品以泡麵銷售成長最顯著，統一麵系列銷量成長6～10倍，味王咖哩調理包銷量成長6倍，桶裝水H2O Water純水銷量成長2.4倍；衛生紙以箱購業績最佳，熱銷TOP 3為「倍潔雅細緻柔感抽取式衛生紙」、「春風抽取式衛生紙」、「五月花新柔韌抽取衛生紙」。

蝦皮購物因站上適逢永豐超級品牌日，衛生紙買氣較上周成長超過2倍；泡麵、拌麵等快煮麵及罐頭、米糧等近日銷售飆出2～3倍成長，會視銷售狀況與廠商協調備貨量。

生活市集指出，衛生紙、泡麵、即食料理原本就是熱銷品類，昨天單日詢問度翻倍成長，衛生紙更湧現搶購潮；「統一麵特大號袋全系列」單日銷量成長4倍，「餃逐天下手工飽滿大水餃」單日業績也增加近3倍。

農心浣熊香辣海鮮炒烏龍麵，Yahoo奇摩購物中心特價61元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
農心浣熊香辣海鮮炒烏龍麵，Yahoo奇摩購物中心特價61元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
生活市集夯吉衛生紙1箱（100包）特價699元，4月18日出貨。圖／生活市集提供
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蘭陽五農夢田越光米1Kg裝6入，Yahoo奇摩購物中心特價990元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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阿比溶水大張抽取衛生紙，生活市集2箱（160包）特價1,290元。圖／生活市集提供
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衛生紙 泡麵 PChome

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