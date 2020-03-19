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新冠肺炎疫情引發壓力 小心胃食道逆流找上身

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩表示，近來受新冠肺炎疫情影響，許多民眾因過度擔心緊張造成壓力，胃食道逆流的患者有明顯增加趨勢。圖／門諾醫院提供
門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩表示，近來受新冠肺炎疫情影響，許多民眾因過度擔心緊張造成壓力，胃食道逆流的患者有明顯增加趨勢。圖／門諾醫院提供

花蓮42歲陳姓女子無感冒症狀卻一直感覺喉嚨卡卡，經檢查並未發現有過敏、鼻涕逆流等症狀，轉往腸胃內科檢查竟發現原來是胃食道逆流。醫師表示，除了與飲食、生活作息相關，近來受新冠肺炎疫情影響，許多民眾因過度擔心緊張造成壓力，引發腸胃道不適，胃食道逆流的患者有明顯增加趨勢。

門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩表示，近來胃食道逆流患者明顯增加，除常見的食道灼熱感、惡心、胃酸逆流等典型症狀外，胸悶、喉嚨卡卡、久咳不癒也可能是胃食道逆流所造成，建議民眾應及早就醫，才能對症下藥。

戎伯岩說，胃食道逆流跟飲食、生活作息、情緒甚至是體質都有關係，臨床上有些症狀會讓患者誤以為是胸腔或耳鼻喉科的疾病，最後轉往腸胃內科診治才發現是胃食道逆流所致，給予藥物治療及飲食調整後，病症才明顯改善。

戎伯岩表示，因壓力引發胃食道逆流，不僅飯後經常嘔胃酸、頻打嗝，也有患者覺得喉嚨卡東西，非常不適。造成胃食道逆流的原因很多，治療上除藥物、飲食及生活習慣的調整，建議容易緊張且急性子的民眾應學習調整心情及放慢生活腳步，像是適度運動、聽輕音樂、與朋友相聚談心等，飲食上不過量，細嚼慢嚥，相信對於減緩胃食道逆流不適將有明顯改善。

嚴重的胃食道逆流可能會引發潰瘍，甚至有機會衍生為食道癌，因此不能輕忽。戎伯岩表示，部分民眾會自行至藥局購買胃散或是其他藥物服用，但有些腸胃疾病的症狀重疊，為避免延誤治療時機，一旦出現胃酸逆流、口苦、噁心、胸口灼熱、胸悶、喉嚨卡卡等上述症狀，應立即就醫檢查，對症下藥才能藥到病除。

胃食道逆流 患者 新冠肺炎

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