核桃力 吃出健康免疫保護力!

聯合線上 / 何敏惠 企劃
圖／123RF 提供
圖／123RF 提供

新冠肺炎疫情延燒，除了勤洗手、正確戴口罩等注意個人衛生之外，從日常飲食著手，吃得營養健康來增強抵抗力，也是保護自己的好方法之一。許多人不知道原來食用核桃也和免疫力相關，核桃除了大家熟悉的健腦、護心、抗氧化，還能抑制自由基的產生，有效調節免疫力和延緩老化，天天來一把，健康又防疫！

對抗病毒侵擾，內外都要做好足夠的防備，阻擋病毒侵害首要防護是表層的組織，當這些組織的皮膚或者黏膜防護力不足，病毒就容易侵入體內，一旦病毒侵入體內，便會啟動免疫系統對抗病毒，當體內開始消滅病毒時，這過程促會使細胞開始大量的消耗，造成身體發炎，此時補充大量的營養素，就有機會戰勝病毒。但若平常就能補充足夠的營養素，便可更快速有效對抗病毒，讓身體隨時保持在健康狀態。

核桃好處多 Omega-3強健免疫力
因此由內而外增強抵抗力，是保持健康最重要的一環，根據研究指出，核桃富含人體無法自行合成的必須脂肪酸Omega-3不飽和脂肪酸，核桃的Omega-3脂肪酸屬於「α-亞麻酸(ALA)」並且是所有堅果中含量最高的。核桃中的α-亞麻油酸具有抑制血管內壁發炎，維持血管健康，協助細胞不會過勞、失衡，並且核桃有幫助大腦內的神經元功能和維持細胞膜完整性，保護認知功能。此外，核桃中的Omega-3脂肪酸還可提高好的膽固醇，降低壞的膽固醇，因此可減少心血管疾病的機率，有益心臟血管，助於預防現代人最常見的高血壓問題。

資料來源https://walnuts.org/nutrition/nutrition-info/alpha-linolenic-acid/
資料來源https://walnuts.org/nutrition/nutrition-info/alpha-linolenic-acid/

不僅如此，核桃中的蛋白質是優質的蛋白質來源，兼具量多與品質好，平均每100公克的核桃中含有15.2公克的蛋白質，其中大多是屬於人體容易消化吸收，能幫助運動後內在肌肉組織的修復；美國農業部也公認核桃含極高的抗氧化物：維生素Ｅ、多酚類，能抑制產生自由基，減緩肌膚老化，除了讓人顯得年輕有活力，也都是增強免疫力的一環。

圖／123RF 提供
圖／123RF 提供

抗疫法則 從攝取原型食物開始
核桃除了能補充Omega-3、蛋白質和維生素E之外，還可補充膳食纖維及微量元素如鐵、鋅。不只核桃健康，其他堅果類也可以補充不同的營養素，例如杏仁、腰果、開心果等。這些天然的堅果都是所謂的「原形食物」，透過吃「原形食物」更容易獲得完整的營養素，如：Omega-3 不飽和脂肪酸、維他命等，有助全面增加免疫力。每天吃點天然的堅果，透過飲食自然補充多種營養素與微量礦物質，是生活中維持健康與增加免疫的好方法。

堅果懂得挑 吃得安心有保障
天天吃堅果，要怎麼挑才能吃得好又安心？購買時須注意堅果的來源，因為來路不明的壞堅果，可能對健康造成危害，建議挑選以低溫烘焙的堅果，使用充氮包裝阻隔氧化，以確保天然堅果的新鮮，或選具有可追溯來源的安心履歷和選擇標示清楚的大廠牌，才有品質保障能吃得健康安心。

在全民抗疫期間，除了吃得營養、規律運動、維持良好作息，不忘每天攝取一把天然的堅果，均衡飲食與生活，是幫助打造自身抵抗力的不變法則。

圖／shutterstock圖庫
圖／shutterstock圖庫

相關新聞

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

新冠肺炎疫情影響，有些人需要居家隔離檢疫，有些企業全面改為在家辦公。但賴在家裡卻容易發懶而影響效率，一名網友遵照專家建議創造儀式感，即使在家也假裝在通勤。 一名外國網友在論壇Reddit貼出一張

美國新冠肺炎「天價醫療費」曝光 美女醫：台灣人民太幸福

新冠肺炎燒遍全球，台灣目前確診病例也突破百人，為了防堵疫情在國內擴散，從今（19）日零點起限制外籍人士入境，政府也呼籲民眾非必要就不要出國。知名的美女醫師田知學在自己臉書分享一張圖片，比較在台灣和美國罹患新冠肺炎後所接受治療負擔費用的差異性，她提醒國人一定要團結對抗疫情，並且好好珍惜台灣的醫療資源。

影／疫情危機變轉機！台灣自製「法雅歌劇」採全球直播

新冠肺炎疫情，表演藝術業因取消演出重創，損失慘烈。台北歌劇劇場「把危機化為轉機」，原訂3月21、22日演出的法雅歌劇《迷...

歌劇院上半年票房損失660萬 邱瑗：首要安定劇場人的心

新冠疫情加上澳洲音樂家事件，重創表演藝術產業。國家表演藝術中心北、中、南三個場館都受影響，文化部、國家表演藝術中心已有提紓困計畫與方案...

訂單暴增！PChome 24h購物暫停食品、日用品24小時到貨　呼籲「供貨無虞勿恐慌」

因新冠肺炎確診病例近日飆高，政府宣布加強防疫措施，全面管制非本國籍人士入境，激發民眾預期心理，賣場、網購平台再度湧現搶買...

新冠肺炎疫情引發壓力 小心胃食道逆流找上身

花蓮42歲陳姓女子無感冒症狀卻一直感覺喉嚨卡卡，經檢查並未發現有過敏、鼻涕逆流等症狀，轉往腸胃內科檢查竟發現原來是胃食道...

全台十大最像國外的景點 不出國也能拍異國感夢幻美照

防疫第一，遵照政府指示避免非必要的出國，待在台灣以確保安全。如果想在假日安排個小旅行，拍出有異國感的美照，KLOOK精選...

有錢人不敢亂跑 國內高爾夫球場變熱鬧

新冠肺炎蔓延全球，餐飲、觀光、航運等各行業都連帶受到不小衝擊，不過現在卻有一門生意逆勢成長，答案是高爾夫球場。

哥德廚具蘇叡晴 甩產業窠臼 勇闖國際市場

談到差異化的服務，不得不提一下這間“很雞婆”的公司哥德廚具！很多人買預售屋，常聽到這樣的一句話，「這是建設公司附的廚具，先用著，以後想換再換。」哥德廚具總經理蘇叡晴卻不這麼認為，她說「為什麼我們不能一次到位？」

清明連假不想塞 高公局：善用台61

清明連假即將到來，高速公路局表示，清明連假南向交通量最高為平常的1.6倍，建議台中至台南的用路人可以行駛台61西濱快速公...

憂公衛師搶飯碗 醫護籲釐清職責

公衛師會搶走其他醫事人員飯碗嗎？立法院19日召開「公共衛生師法」公聽會，席間醫師、護理師、營養師等團體不約而同指出公衛師和其他醫護的重疊之處，譬如社區健康的推廣。民眾黨立委蔡璧如建議...

熱門新聞

懷孕不自知！婦人腹痛急診 3天後開心抱回健康寶寶

疫情延燒大醫院人潮減 「職業看病族」消失了

美國新冠肺炎「天價醫療費」曝光 美女醫：台灣人民太幸福

賣場泡麵、乾糧一掃而空 陳時中：過度搶購是沒必要的

沒收到口罩預購繳費通知？教你怎麼查詢帳號、繳費方法

盡量買！蘇貞昌：公糧庫存90萬噸、衛生紙產能足

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。