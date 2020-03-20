核桃力 吃出健康免疫保護力!

新冠肺炎疫情延燒，除了勤洗手、正確戴口罩等注意個人衛生之外，從日常飲食著手，吃得營養健康來增強抵抗力，也是保護自己的好方法之一。許多人不知道原來食用核桃也和免疫力相關，核桃除了大家熟悉的健腦、護心、抗氧化，還能抑制自由基的產生，有效調節免疫力和延緩老化，天天來一把，健康又防疫！

對抗病毒侵擾，內外都要做好足夠的防備，阻擋病毒侵害首要防護是表層的組織，當這些組織的皮膚或者黏膜防護力不足，病毒就容易侵入體內，一旦病毒侵入體內，便會啟動免疫系統對抗病毒，當體內開始消滅病毒時，這過程促會使細胞開始大量的消耗，造成身體發炎，此時補充大量的營養素，就有機會戰勝病毒。但若平常就能補充足夠的營養素，便可更快速有效對抗病毒，讓身體隨時保持在健康狀態。

核桃好處多 Omega-3強健免疫力因此由內而外增強抵抗力，是保持健康最重要的一環，根據研究指出，核桃富含人體無法自行合成的必須脂肪酸Omega-3不飽和脂肪酸，核桃的Omega-3脂肪酸屬於「α-亞麻酸(ALA)」並且是所有堅果中含量最高的。核桃中的α-亞麻油酸具有抑制血管內壁發炎，維持血管健康，協助細胞不會過勞、失衡，並且核桃有幫助大腦內的神經元功能和維持細胞膜完整性，保護認知功能。此外，核桃中的Omega-3脂肪酸還可提高好的膽固醇，降低壞的膽固醇，因此可減少心血管疾病的機率，有益心臟血管，助於預防現代人最常見的高血壓問題。

資料來源https://walnuts.org/nutrition/nutrition-info/alpha-linolenic-acid/

不僅如此，核桃中的蛋白質是優質的蛋白質來源，兼具量多與品質好，平均每100公克的核桃中含有15.2公克的蛋白質，其中大多是屬於人體容易消化吸收，能幫助運動後內在肌肉組織的修復；美國農業部也公認核桃含極高的抗氧化物：維生素Ｅ、多酚類，能抑制產生自由基，減緩肌膚老化，除了讓人顯得年輕有活力，也都是增強免疫力的一環。

圖／123RF 提供

抗疫法則 從攝取原型食物開始核桃除了能補充Omega-3、蛋白質和維生素E之外，還可補充膳食纖維及微量元素如鐵、鋅。不只核桃健康，其他堅果類也可以補充不同的營養素，例如杏仁、腰果、開心果等。這些天然的堅果都是所謂的「原形食物」，透過吃「原形食物」更容易獲得完整的營養素，如：Omega-3 不飽和脂肪酸、維他命等，有助全面增加免疫力。每天吃點天然的堅果，透過飲食自然補充多種營養素與微量礦物質，是生活中維持健康與增加免疫的好方法。

堅果懂得挑 吃得安心有保障天天吃堅果，要怎麼挑才能吃得好又安心？購買時須注意堅果的來源，因為來路不明的壞堅果，可能對健康造成危害，建議挑選以低溫烘焙的堅果，使用充氮包裝阻隔氧化，以確保天然堅果的新鮮，或選具有可追溯來源的安心履歷和選擇標示清楚的大廠牌，才有品質保障能吃得健康安心。

在全民抗疫期間，除了吃得營養、規律運動、維持良好作息，不忘每天攝取一把天然的堅果，均衡飲食與生活，是幫助打造自身抵抗力的不變法則。