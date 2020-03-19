救國蘭！世界蘭展 遍地開花移動展出
原本預計3月9日至18日要在台中花博外埔園區舉辦的世界蘭花會議暨展覽(WOC2020)，是世界蘭花產業與生態保育界的重要盛事，也是首次來台灣舉辦，原本估計有近千位國內外蘭花栽培業者，和百餘位國內外學者一同參與的會議與展覽，因「新冠肺炎(COVID-19)」全球肆虐疫情下，宣布停辦；蘭花產業外銷嘔組、內銷停滯，為了救產業，農委會轉而將布展用蘭花，在全國主要交通節點，及公共空間舉辦移動蘭展，邀請民眾一起賞花。
農委會農糧署表示，台灣蘭花產銷發展協會，緊急將本次展覽已採購布置於展場的花材，改以「移動蘭展」的概念於高速公路西湖、清水、泰安、南投、西螺、古坑服務站和古坑綠色隧道交流驛站，以及台鐵新烏日、后里、豐原、台中火車站川廊等重要交通節點，還有台中市政府市政大樓、陽明大樓、農委會、農糧署等公眾洽公場域，設計規畫十餘場蘭花展示，讓民眾可就近賞花、駐足欣賞身邊的美景，療癒國人近期受疫情影響焦慮的心情。
農糧署表示，台灣是蘭花王國，全年生產蝴蝶蘭、文心蘭、國蘭及各式熱帶蘭花，每年出口產值超過114億台幣，近期因疫情影響海空物流，國內外市場也因疫情減少消費，希望國人能大力支持花卉產業，多選購各式鮮花、盆花來妝點布置生活環境，以實際行動支持在地農民與花卉產業發展。
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