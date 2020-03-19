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清明連假不想塞 高公局：善用台61
清明連假即將到來，高速公路局表示，清明連假南向交通量最高為平常的1.6倍，建議台中至台南的用路人可以行駛台61西濱快速公路，省時又免費。
高速公路局表示，清明連假每天高速公路南向交通需求為平日的1.1到1.6倍，北向為1.2倍到1.5倍，尖峰時段將非常壅塞。
高公局表示，目前台61西濱快速公路完整銜接新竹至台南路段，往返及居住於鄰近台61的用路人，掃墓及旅遊可以多利用台61，避開國道車多壅塞路段，不僅省時又免費。
高公局表示，台中至彰化地區的用路人，可透過國3中港系統-國4清水端-台17-台61前往彰化地區；另新竹往返台南地區的用路人，橫向可多利用台72、國4、台61乙、台78、台82及台84轉換使用台61，南向也可透過國3西濱交流道銜接台61。
高公局表示，國3西濱交流道封閉4月4日封閉，北向駕駛可於西濱香山匝道經香山聯絡道至國3香山交流道進入國3，或續行駛至新竹。高公局建議，可以透過高速公路1968App查詢路況，避開壅塞路段及時段，做個聰明的用路人。
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