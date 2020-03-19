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憂公衛師搶飯碗 醫護籲釐清職責

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
民眾黨立委蔡璧如認為，癥結點就在公衛師和其他醫事人員的職責重疊，需要各方團體坐下來釐清。(Photo by Piqsels)
民眾黨立委蔡璧如認為，癥結點就在公衛師和其他醫事人員的職責重疊，需要各方團體坐下來釐清。(Photo by Piqsels)

公衛師會搶走其他醫事人員飯碗嗎？立法院19日召開「公共衛生師法」公聽會，席間醫師、護理師、營養師等團體不約而同指出公衛師和其他醫護的重疊之處，譬如社區健康的推廣。民眾黨立委蔡璧如建議，各方團體應坐下來釐清職掌。衛福部次長薛瑞元則承諾，一旦爆發社區感染，政府會盡快向公衛團體徵調人才。

醫護擔心搶飯碗

護理師護士公會全國聯合會秘書長曾修儀表示，雖然樂見公衛師法的立法，但必須釐清公衛師和護理師之間的合作模式，譬如是否為上下從屬關係，否則若有模糊空間，可能會彼此互踢皮球。台灣家庭醫學醫學會監事會召集人王三郎則提出兩點建議，公衛師不得影響醫生工作，且醫學相關科系都可報考。

「在疫情時公衛師會很忙，但太平時期拜託不要跟營養師搶飯碗。」營養師公會全國聯合會秘書長周秋燕直言，近年來營養師大批投入社區推廣，而公衛師的工作地點之一也在社區，期望公衛師專注在群體健康，個人健康則交給營養師。

民眾黨立委蔡璧如認為，公衛師之所以遲遲未立法，癥結點就在公衛師和其他醫事人員的職責重疊，需要各方團體坐下來釐清，她也建議公衛師團體可以先做出一些讓步，讓公衛師法快速通過。

欲徵調公衛人才

衛福部常務次長薛瑞元回應，過去對公衛師存有兩個疑慮，不過現已被解答，第一，公共衛生是博雅教育還是專業教育？依現在狀況，正逐漸被承認為專業；第二，公衛的業務很多醫事人員本來就在做，為何還需要一群公衛師？關鍵在於公衛師「專業不專屬」的設計，讓其他醫事人員也可以報考。

薛瑞元提到，他在擔任屏東縣衛生局長期間，曾有原鄉的衛生官員向他詢問為何地方上的痛風特別多，因沒有受過公衛的訓練不知道如何調查起，可見醫療體系確實缺了一塊。薛瑞元也表示，一旦發生社區群聚感染，衛福部打算徵調公衛人才，負責疫調（調查社區危險的地方在哪裡）和社區防護的工作，也讓大家明瞭公衛師的職責。

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衛生局 衛福部

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