Uber App 新竹可以使用了

新冠肺炎疫情延燒，全台各大醫院管制嚴格，大量減少看病人潮，醫護人員戲稱的「職業看病族」也隨即消失，他們過去常常小病小痛就來掛號，或是上急診，醫院無法拒絕病人，造成醫院總是大排長龍，如今醫院空空蕩蕩，醫護人員直言，在分級醫療下，「這才是醫院該有的樣子」。

2020-03-19 14:01