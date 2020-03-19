Uber App 新竹可以使用了
暫停了一段時間，Uber與皇冠大車隊今天共同表示，雙方結盟共同合作，新竹Uber App叫車系統重新啟動，主要營運範圍集中在高鐵、竹科、清大、交大周邊。
Uber表示，已經結盟皇冠大車隊，昨天開始恢復新竹地區服務，初期以新竹市區、東區、及高鐵站附近區域為主，後續會逐步開展營運範圍，為上下班通勤、商務會議、或是休閒乘車需求而努力。
皇冠大車隊表示，目前特別派員在新竹駕駛服務中心服務有意願加入的駕駛，希望透過面對面的解說協助駕駛處理相關作業。
Uber表示，持續深耕台灣，並與多元化計程車隊合作，目前已經攜手QTaxi、中華正大車隊、中華大車隊、皇冠大車隊合作，讓基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中與高雄民眾能透過Uber App ，享受安全、可靠、優質的乘車體驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言