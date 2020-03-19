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Uber App 新竹可以使用了

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
Uber與皇冠大車隊今天共同表示，新竹Uber App叫車系統重新啟動。圖／Uber提供
Uber與皇冠大車隊今天共同表示，新竹Uber App叫車系統重新啟動。圖／Uber提供

暫停了一段時間，Uber與皇冠大車隊今天共同表示，雙方結盟共同合作，新竹Uber App叫車系統重新啟動，主要營運範圍集中在高鐵、竹科、清大、交大周邊。

Uber表示，已經結盟皇冠大車隊，昨天開始恢復新竹地區服務，初期以新竹市區、東區、及高鐵站附近區域為主，後續會逐步開展營運範圍，為上下班通勤、商務會議、或是休閒乘車需求而努力。

皇冠大車隊表示，目前特別派員在新竹駕駛服務中心服務有意願加入的駕駛，希望透過面對面的解說協助駕駛處理相關作業。

Uber表示，持續深耕台灣，並與多元化計程車隊合作，目前已經攜手QTaxi、中華正大車隊、中華大車隊、皇冠大車隊合作，讓基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中與高雄民眾能透過Uber App ，享受安全、可靠、優質的乘車體驗。

新竹 Uber 高鐵

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