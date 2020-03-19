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吃自助餐安心嗎 消基會：近七成自助餐廳無防疫準備

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
消基會調查全台108家自助餐廳，發現近七成對疫情毫無準備。圖/消基會提供
消基會調查全台108家自助餐廳，發現近七成對疫情毫無準備。圖/消基會提供

自助餐是台灣人習慣的外食型態，卻因菜色裸露、人與人接觸頻繁，可能成為新冠肺炎傳播的溫床。消基會近日特別發動北中南高四地志工，於2月20日至3月5日之間，調查大台北地區、台中、台南與高雄地區，共計108家自助餐廳。

調查顯示北中南高四地的自助餐廳裡，有19％餐廳門口備有酒精消毒、17％的餐廳會定時消毒、1％有要求消費者戴口罩或替消費者量體溫，在防疫的各項措施上均顯偏低。

消基會志工觀察發現，飯店等級的自助餐廳防疫措施比較完備，中高價位的餐廳防疫配備至少有2項以上的準備，但占比68％的一般自助餐廳（73家）則維持在「疫情發生之前」的狀態，全無準備，存在相當大的風險。

消基會表示，要有效防疫，每間餐廳都應有洗手設備。但在本次調查中看到，抽樣的北中南高四地餐廳中，僅28％的餐廳備有洗手設備。

若以區域做比較，令人驚訝的是台中（71％）和台南（84％）的餐廳多設置有寬敞的洗手台設備。反觀台灣兩大都會:台北及高雄竟僅16%、15%的自助餐業者有洗手台設備。

關於「收銀人員接觸食物」的現象，是自助餐長期為消費者詬病之處。本次調查顯示，20％的自助餐廳收銀人員一邊收錢一邊計算餐費或包便當，而紙鈔和銅板可能是病毒的傳播媒介之一，業者和消費者都要小心。

此外，僅有9％的業者在餐廳門口或餐廳內標示「噤語」和勸導「不說話」的措施；也僅有19％的餐廳在開放式環境有加蓋或設置透明屏障阻隔飛沫，比例相當低。消基會呼籲各縣市衛生局應協助設計菜盤擺設方式或輔導餐廳業者改善，以強化防疫力度、提升餐飲衛生安全。

消基會除了呼籲餐廳業者應令所有工作人員全程戴口罩外也呼籲消費者進入餐廳點菜，也應配戴口罩。如果消費者未能配戴口罩，業者應引導消費者儘量以紙筆或手指的方式點餐，避免開口噴飛沫機會。

在此疫情嚴峻的非常時期，消基會也建議是否暫停讓消費者自行夾取食物，以免菜夾、湯杓接觸不同消費者的手，增加可能的傳播機會。

消基會認為，為了避免社區傳播，餐廳業者和消費者均應努力防範各種風險，如定時消毒餐廳檯面和餐桌椅、門口準備酒精消毒、請消費者入內減少談話、配戴口罩等各項措施。消基會也呼籲各地衛生局應介入輔導各項防疫準備，保障用餐消費者的安全。

消基會 口罩 新冠肺炎

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