快訊

疫情指揮中心公布：國內新增8例確診 7例是境外移入

直播／停課首校！案59傳染同學 北部某高中全校停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3成癌友營養不良 嚴重影響治療成果

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
台北榮總胸腔外科主任許瀚水指出，癌症患者的營養補充愈來愈被醫界重視，嚴重營養不良甚至會影響到治療結果。記者蘇健忠／攝影
台北榮總胸腔外科主任許瀚水指出，癌症患者的營養補充愈來愈被醫界重視，嚴重營養不良甚至會影響到治療結果。記者蘇健忠／攝影

據調查，每3位癌友就有一位營養不良，其中以胰臟癌及食道癌癌、胃癌最高，營養不良的盛行率最高可達6成以上，而聯合報也曾調查，9成癌友營養不良或體重下降的原因在於食慾不振。而會造成營養不良或是食慾不振的原因除了治療的副作用外也與發炎息息相關。台北榮總胸腔外科主任許瀚水指出，近年癌症營養議題愈來愈受重視，開刀前與後營養照護都非常重要，否則會影響到病人預後。

有一名胃賁門腫瘤的患者要手術，雖然患者有體重減輕情形，但血中白蛋白數值並未降低，醫療團隊評估後如期開刀做全胃切除，術後做了小腸造廔進行營養素的管灌，但營養狀況一直無法改善，後來發現腸子阻塞再度進行手術，但第二次手術因營養不良，病人身體無法負荷，食道小腸吻合處一直滲漏，最後不幸離開人世。

另一名患者則是在一年內體重下降20公斤，做了很多檢查都查不出原因，照了X光後發現有陰影，最後確診為肺癌；由於患者白蛋白下降，術前就開始補充營養，也順利開刀切除腫瘤，但醫療團隊發現術後患者營養狀況還是不好，直覺還有別的原因，後來又照了胃鏡做了切片才確認是胃癌第四期，患者最後也因營養不良病情持續惡化而過世。

許瀚水指出，營養不良已證實會影響到治療結果，癌友營養狀況愈差治療副作用就愈多，以外科為例，只要患者六個月內體重下降5%-10%就建議補充營養，這些有嚴重營養不良者，需要積極進行術前營養治療，先補充兩週的營養素或一邊營養治療，一邊先進行其他治療，等營養狀況改善後才進行手術。

營養治療的第一步就是先補充足夠的熱量與蛋白質，之後可再加上能幫助抗發炎的營養素，例如魚油EPA，飲食中也要重視醣類與脂肪所佔的比例，許瀚水表示，營養現在也是治療的一環，也會就患者的情況進行客製化的調整，例如重症患者，若病患情況允許, 一天的飲食熱量可以提高到 2000大卡，如果吃不下，建議可搭配癌症患者專門使用的濃縮營養品來幫助快速達到熱量目標，在選擇方面，同樣要注意濃縮營養品的蛋白質、熱量、有無魚油EPA以及醣類與脂肪佔比是否適中。

以往癌症營養，都排在藥物治療之後，但隨著藥物治療效果愈來愈好，癌症病人的存活率愈來愈高，現在的治癌觀念對於營養補充越來越重視，醫界認為病人不能因營養不良導致變成惡病體質而過世。同時也是台灣靜脈暨腸道營養醫學會常務理事的許瀚水也認為，過往營養治療是屬支持性療法，但現在是治療的一環，營養補足且發炎狀態調理好對後續的治療才有幫助，預後的傷口復原、住院天數、體力…等都會比較好。

患者 癌症

延伸閱讀

一周3天吃香腸又飲酒 工程員罹胃癌晚期

MLB／趁開季延後 韋蘭德把握時間動鼠膝手術

手術治療加持續運動 男肝癌患者終獲新生

開刀發現新腫瘤 余苑綺肝手術暫緩

相關新聞

「歧視醫護人員讓我生氣又傷心」 400餘小學生寫信打氣

「歧視醫護人員讓我生氣又傷心！」台中市忠明國小400餘小學生最近在寫作課時，以「面對醫護人員我有話要說」為題，寫下自己對...

雙鐵旅客發燒拒就醫 林佳龍說勸導不聽將拒載

新冠肺炎疫情升溫，各場站著手裝設紅外線熱顯像儀，北捷台北車站更表示若發現旅客發燒將強制送醫。今天立法院交通委員會上就有立...

新娘不顧疫情去蜜月、嗆17萬誰賠 他秀放棄報名書被讚爆

新冠肺炎疫情在國外持續擴大，仍有民眾不甘損失團費，仍堅持出國。一名網友也跑到德國度蜜月，並嗆批評的人是不是要賠她17萬團費。另一名同樣損失17萬的網友秀出取消報名書，獲得一片讚賞。 一名網友在D

超暖！華航4月30日前出發不限航點免費退改票一次

新冠肺炎在全球肆虐，中華航空今天公布最新改票退票作業辦法，全面航點機票一律免費退改票，但團體行程及特殊折扣機票不適用。

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

新冠肺炎疫情影響，有些人需要居家隔離檢疫，有些企業全面改為在家辦公。但賴在家裡卻容易發懶而影響效率，一名網友遵照專家建議創造儀式感，即使在家也假裝在通勤。 一名外國網友在論壇Reddit貼出一張

疫情延燒大醫院人潮減 「職業看病族」消失了

新冠肺炎疫情延燒，全台各大醫院管制嚴格，大量減少看病人潮，醫護人員戲稱的「職業看病族」也隨即消失，他們過去常常小病小痛就...

懷孕不自知！婦人腹痛急診 3天後開心抱回健康寶寶

苗栗縣一名年近40歲的婦人日前深夜時突然腹痛如絞，到頭份市為恭紀念醫院急診，婦產科主任沈國壽會診時發現對方竟是懷孕陣痛且...

吃自助餐安心嗎 消基會：近七成自助餐廳無防疫準備

自助餐是台灣人習慣的外食型態，卻因菜色裸露、人與人接觸頻繁，可能成為新冠肺炎傳播的溫床。消基會近日特別發動北中南高四地志...

3成癌友營養不良 嚴重影響治療成果

據調查，每3位癌友就有一位營養不良，其中以胰臟癌及食道癌癌、胃癌最高，營養不良的盛行率最高可達6成以上，而聯合報也曾調查...

醫護憂公衛師業務重疊 衛福部：不會踩醫護的專業紅線

公共衛生師法喊20年至今未立法。立法院衛環委員會今天舉行「公衛師座談會」，邀公共衛生、護理師、醫師等專家學者列席，儘管各...

文華東方集團全球減薪？台北文華：不減薪，鼓勵排休

新冠肺炎疫情延燒，發展趨勢難以預估，觀光產業首當其衝，加上「鎖國」政策更讓旅遊、航空、飯店業雪上加霜。今傳出奢華酒店品牌...

熱門新聞

好市多又現搶購潮！網友籲勿搶：要對阿中部長有信心

北極熊幸福肥增230公斤！居民狂餵食 2關鍵讓牠瘦不下來

懷孕不自知！婦人腹痛急診 3天後開心抱回健康寶寶

疫情延燒大醫院人潮減 「職業看病族」消失了

明早七時起 十六歲以下成人兒童口罩皆可買

觀光局發禁令 19日起至4月底旅行社入出境團全暫停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。