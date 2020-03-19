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「歧視醫護人員讓我生氣又傷心」 400餘小學生寫信打氣

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市忠明國小小朋友寫信向醫護人員表示敬意和感謝。圖／台中榮總提供
台中市忠明國小小朋友寫信向醫護人員表示敬意和感謝。圖／台中榮總提供

「歧視醫護人員讓我生氣又傷心！」台中市忠明國小400餘小學生最近在寫作課時，以「面對醫護人員我有話要說」為題，寫下自己對近來醫護人員抗疫的心聲；許多小朋友都寫出對醫護人員的支持，這些信由校方轉寄給台中榮總，交到醫護人員手上，替醫護打氣。

台中榮總的醫護人員接到這些信覺得好感動，院長許惠恒因此指示由感染科主任劉伯瑜帶領醫護團隊，上午到忠明國小表示感謝，同時也以教小朋友們如何洗手防疫做為回饋。

六年級的女學生林立潔是法中混血兒，父親現還在法國工作，因此很擔心父親的安全，經常會視訊關心爸爸。她上午說，她很感謝醫護人員，那麼辛苦還要治療病患，但是有一些業者卻歧視他們，這讓她覺得生氣又傷心。

另名學生龔翔也說，大家應該要支持第一線的醫護人員，防疫是靠你我共同努力，唯有如此才能減輕他們的壓力，一起面臨更艱難的挑戰。

校長張耀中說，醫護人員拿下口罩時臉上都留下深深的痕跡，這些都讓小朋友們印象深刻。小朋友在信中表達對醫護人員的感謝，想讓醫護人員知道社會上有很多支持他們的力量；站在教育的立場則是希望教會孩子們關懷社會。

劉伯瑜和醫護人員上午藉由影片和現場解說，教小朋如何乾洗手和如何以肥皂洗手。他說，一方面謝謝小朋友們的支持，也希望藉這次的活動把防疫觀念傳遞給這些國家的幼苗，並從小紮根和落實。

台中榮總醫護人員上午到忠明國小教小朋友們如何洗手防疫。記者黃寅／攝影
台中榮總醫護人員上午到忠明國小教小朋友們如何洗手防疫。記者黃寅／攝影
台中榮總醫護人員上午到忠明國小教小朋友們如何洗手防疫。圖／台中榮總提供
台中榮總醫護人員上午到忠明國小教小朋友們如何洗手防疫。圖／台中榮總提供
台中榮總醫護人員上午到忠明國小教小朋友們如何洗手防疫。圖／台中榮總提供
台中榮總醫護人員上午到忠明國小教小朋友們如何洗手防疫。圖／台中榮總提供

醫護人員 台中榮總

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