醫護憂公衛師業務重疊 衛福部：不會踩醫護的專業紅線

公共衛生師法喊20年至今未立法。立法院衛環委員會今天舉行「公衛師座談會」，邀公共衛生、護理師、醫師等專家學者列席，儘管各界對公衛師法樂觀其成，但社區、職業醫師及護理師仍疑慮，未來立法通過，是否會有業務重疊疑慮？衛福部次長薛瑞元表示，若公衛師法通過，不會踩現有醫師護理師的專業紅線，將「專業不專屬。」

醫事司長石崇良也表示，公衛師將非定位為醫事人員，地方管理的職業登記機關為衛生局，業務範疇訂為社區場域的環境健康風險、社區健康調查、社區食品安全調查等。

石表示，若立法通過，已依法執業的醫事人員或專門執業人員不受本法限制；已執行補助計畫也不受本法限制；學校機構法人團體的研究計畫也不受本法限制；因應軍事活動必要涉及的國防安全事務相關公共衛生也不受本法限制。將採有限排他性，沒有取得公共衛生師資格的就不能是公共衛生師。

台灣公共衛生協會理事長陳保中說，公共衛生師很重要精神，就是一旦有疫情，公衛師可以被政府徵召防疫，不得拒絕。由於過去公衛師法最大阻礙在於被質疑業務與護理師、醫師重疊，陳保中說，公共衛生師是關注群體健康，非個人健康，「專業不專屬」。

中華民國護理師護士公會全國聯合會副主委邱慧洳則提到，依據職業安全衛生法，機構五十人以上應聘護理師擔任職護，若未來有公衛師，職務如何配合？會不會公衛師法通過之後，事業單位要雇用護理人員，有公衛師後改為約聘。她也提到，若立法通過，是否該訂落日條款，讓職護或社區護理師也能報考公衛師。

台灣流行病學學會常務理事邱弘毅表示，以流行病學角度，他支持公衛師法通過，尤其社區不僅有個人，也有社區群體。公衛師可就群體推動健康調查。尤其這次的新冠肺炎疫情，藥局藥師協助賣口罩，可能無能力幫忙疫情調查，醫生更忙，公共衛生師就可以扮演疫調工作，補上這一塊。

醫師公會全國聯合會召委吳欣席表示，公衛師法若能通過對防疫就是進步立法，不過若有公衛師新的行業出來， 應擴大思考應考資格，教、訓、考、用的合理化。