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文華東方集團全球減薪？台北文華：不減薪，鼓勵排休
新冠肺炎疫情延燒，發展趨勢難以預估，觀光產業首當其衝，加上「鎖國」政策更讓旅遊、航空、飯店業雪上加霜。今傳出奢華酒店品牌文華東方酒店集團正式啟動員工減薪方案因應。台北文華東方酒店表示，這是總部採取的措施，各國因應方式不同，台北文華東方酒店並未減薪，但鼓勵員工排休。
消息出自文華東方酒店集團向全球員工發出的內部信，指出受新冠肺炎疫情衝擊，酒店出現前所未有的財政損失，董事局成員3月起減薪25%，集團並計劃要求總公司員工減薪一至二成，減薪幅度則依照職級而定，這個政策將為期3個月，之後再行檢討。
針對此事，台北文華東方酒店表示，各國措施不同，台北文華東方並沒有減薪，但疫情影響，會鼓勵員工排休。台北文華東方也不斷推出新方案刺激消費，包括前所未有的「住一晚送5千」優惠，以及米其林星級餐飲的外帶服務。
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