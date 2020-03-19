中南部3縣市紅爆 全台38空品測站亮橘燈

受風速偏弱、擴散條件不佳影響，截至中午12時為止，全台有6個空品測站「紅爆」，集中在彰化、雲林、嘉義等縣市，另外全台共有38個空品測站亮「橘燈」，西半部最嚴重。

今午6個紅爆測站為彰化二林，雲林崙背、麥寮、台西，嘉義朴子、金門。各地空氣品質不佳，除了基隆、新竹、苗栗、屏東以外，西半部縣市都有多個空品測站亮起橘色提醒燈號。

環保署表示，今天鋒面接近及華南雲雨區東移，竹苗以北有短暫雨，汙染物累積情形視降雨強度及延時有所變化；清晨中南部地區風速偏弱，擴散條件不佳，汙染物易累積，且易有局部霧影響能見度；午後風速稍增強，擴散條件稍好轉，汙染物濃度可望降低。

明天為東北風至偏東風，迎風面北部地區擴散條件較佳；中南部地區位於下風處，且清晨及夜間風速較弱，汙染物仍易累積；西半部地區易有局部霧影響能見度。