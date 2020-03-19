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民眾瘋搶民生物資 行政院：衛生紙還有充足能量生產

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
網購平台上包含米等物資陸續開始被搶購，得秀出備貨因應。圖／擷取自網購平台
網購平台上包含米等物資陸續開始被搶購，得秀出備貨因應。圖／擷取自網購平台

我國新冠肺炎確診案例昨急遽增加，各零售通路都出現民眾開始瘋搶米、泡麵、衛生紙等物資。行政院發言人Kolas Yotaka則呼籲民眾不要恐慌，單就衛生紙製造來看，目前廠商只運轉了五成的產能，還有充足能量生產，不至於物資短缺。

Kolas說，台灣疫情努力掌控中，且中央流行疫情指揮中心天天公布資訊，防疫資料陽光透明不隱藏，雖然確診100人，但也有22人解隔離，我國防疫能力比他國強大。

Kolas表示，我國原物料生產也充足，光是衛生紙製造來看，目前廠商只運轉了五成的產能，還有充足能量生產，不至於物資短缺，請民眾不要恐慌。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 衛生紙

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