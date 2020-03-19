怕群聚感染！國道服務區清明前全面設戶外攤車

新冠肺炎升溫，民眾搭乘大眾運輸工具意願降低，交通部預估清明連假國道車潮會比往年多。針對清明假期用路人想進國道休息站，又害怕增加感染風險，高公局說將全面在休息站設置行動攤車，預計疫情結束前都會持續實施。

立委林德福今天在立法院交委會質詢時表示，希望交通部對於清明連假國道休息站人潮多，增加染疫風險，做出相關因應。對此，高公局長趙興華說，將會在休息站外設櫃，方便民眾購買食物，不用進到賣場人擠人。

對此，高公局補充，目前從機場出來的防疫車隊，會先通報高公局何時會到、預計在哪個服務區停留。若有民生需求，像是上廁所或是需要便當、礦泉水等，也要先行通報，方便做準備。車子一到會由保全遞交，若需如廁，也會引導民眾，上完會做全面清潔和消毒，且盡量安排固定廁間，不會與一般民眾共同使用。

另外，高公局說，現也在規畫行動攤車，若民眾不敢進到國道服務區的賣場，可以直接在外購買。目前15個服務區裡面，西螺、湖口和古坑已有設置，今天會通知廠商，剩下12個服務區會在清明前上路，並一路實施到疫情結束為止。