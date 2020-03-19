美染疫、產油國價格戰 下周汽油可能再降1.1元

沙俄兩國削價競爭、新冠肺炎在美國病例不斷增加，導致國際油價崩跌，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降1.1、1.3元。

專家表示，沙俄兩國削價競爭、新冠肺炎（COVID-19）在美國本土各州皆出現病例，國際油價持續下跌，每桶價格剩下2開頭，下周國內油價很有可能跌幅超過1元。

依據中油公式，算至3月18日之7D3B周均價為29.01美元，較上周33.66下跌4.65美元。新台幣兌美元匯率30.249較上周30.124貶值0.125元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降1.1、1.3元。

以本周中油油價估算，預估下周零售價格分別為92無鉛汽油每公升19.2元、95無鉛汽油每公升20.7元、98無鉛汽油每公升22.7元、超級柴油每公升16.4元。