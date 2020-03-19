霧濛濛！中南部空氣品質紅色警示 出門戴口罩

今天上午中南部地區空氣品質不佳，環保署從昨天晚間就針對彰化二林及金門地區發布空氣品質不良建議居民減少外出，今天上午就連嘉義、雲林、台南等區域也列紅色警示，對所有族群不健康，出門應配戴口罩。

根據環保署空氣品質監測網，今天上午11點雲林麥寮測站AQI164全台，空品最差，嘉義朴子測站AQI160，彰化二林、雲林崙背與台西都達158。

二林測站從昨晚就監測出空品不佳，彰化環保局空品科長尤鴻昌指出，當地已春耕，應不是農地塵土所造成，主要原因是風速低，大氣擴散不佳，讓前一天的汙染源如汽機車排放等汙染物累積在區域內，環保局已啟動防治措施，通知轄內工程單位加強物料覆蓋、灑水等，建議民眾出門戴口罩，不要外出運動。