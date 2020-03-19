快訊

入境旅客擠爆桃機！不得搭大眾運輸 得排2小時才有車搭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎不敢到醫院 雲林北港媽祖醫院慢性病患少1成

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
雲林北港媽祖醫院統計發現，近期慢性病患者因為新冠肺炎影響，就診人數約少1成；院方今天呼籲，慢性病患者要定期回診拿處方簽，避免沒按時服藥加重病情。圖／翻攝自網路
雲林北港媽祖醫院統計發現，近期慢性病患者因為新冠肺炎影響，就診人數約少1成；院方今天呼籲，慢性病患者要定期回診拿處方簽，避免沒按時服藥加重病情。圖／翻攝自網路

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣目前確診人數已有百人，使得民眾到醫院就診意願降低，雲林北港媽祖醫院統計發現，近期慢性病患者約少1成；院方今天呼籲，慢性病患者要定期回診拿處方簽，避免沒按時服藥加重病情。

中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金表示，雲林地區老年人口比例高，高血壓、糖尿病等慢性病患者也很多，這些患者得每3個月回診領藥，但最近發現固定回診的慢性病患者少很多。

吳錫金說，院內醫生發現到很多長期治療的糖尿病患，因為會擔心感染武漢肺炎而不敢來醫院，但各大醫院都有嚴格管制和防疫措施，民眾不用過度恐慌，若該服用的藥物沒吃、沒有回診追蹤，恐怕會加劇病情惡化。

中國醫藥大學北港附設醫院腎臟科主任曾裕雄提到，糖尿病是複雜性慢性疾病，長期高血糖會降低身體免疫力，因此糖尿病患更需要定期接受治療與追蹤，並保持好的生活習慣，才能讓身體有好的免疫力，去對抗病毒感染的風險。

患者 慢性病 新冠肺炎

延伸閱讀

PGA／南非好手確診武漢肺炎 職業高球選手首例

美國聯邦監獄也淪陷 憂爆肺炎群聚感染

日本武漢肺炎疫情延燒 白色戀人被迫延長停工

疫情影響勞工 勞動部發展署官網建置協助專區

相關新聞

雙鐵旅客發燒拒就醫 林佳龍說勸導不聽將拒載

新冠肺炎疫情升溫，各場站著手裝設紅外線熱顯像儀，北捷台北車站更表示若發現旅客發燒將強制送醫。今天立法院交通委員會上就有立...

新娘不顧疫情去蜜月、嗆17萬誰賠 他秀放棄報名書被讚爆

新冠肺炎疫情在國外持續擴大，仍有民眾不甘損失團費，仍堅持出國。一名網友也跑到德國度蜜月，並嗆批評的人是不是要賠她17萬團費。另一名同樣損失17萬的網友秀出取消報名書，獲得一片讚賞。 一名網友在D

超暖！華航4月30日前出發不限航點免費退改票一次

新冠肺炎在全球肆虐，中華航空今天公布最新改票退票作業辦法，全面航點機票一律免費退改票，但團體行程及特殊折扣機票不適用。

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

新冠肺炎疫情影響，有些人需要居家隔離檢疫，有些企業全面改為在家辦公。但賴在家裡卻容易發懶而影響效率，一名網友遵照專家建議創造儀式感，即使在家也假裝在通勤。 一名外國網友在論壇Reddit貼出一張

疫情延燒大醫院人潮減 「職業看病族」消失了

新冠肺炎疫情延燒，全台各大醫院管制嚴格，大量減少看病人潮，醫護人員戲稱的「職業看病族」也隨即消失，他們過去常常小病小痛就...

懷孕不自知！婦人腹痛急診 3天後開心抱回健康寶寶

苗栗縣一名年近40歲的婦人日前深夜時突然腹痛如絞，到頭份市為恭紀念醫院急診，婦產科主任沈國壽會診時發現對方竟是懷孕陣痛且...

醫護憂公衛師業務重疊 衛福部：不會踩醫護的專業紅線

公共衛生師法喊20年至今未立法。立法院衛環委員會今天舉行「公衛師座談會」，邀公共衛生、護理師、醫師等專家學者列席，儘管各...

文華東方集團全球減薪？台北文華：不減薪，鼓勵排休

新冠肺炎疫情延燒，發展趨勢難以預估，觀光產業首當其衝，加上「鎖國」政策更讓旅遊、航空、飯店業雪上加霜。今傳出奢華酒店品牌...

中南部3縣市紅爆 全台38空品測站亮橘燈

受風速偏弱、擴散條件不佳影響，截至中午12時為止，全台有6個空品測站「紅爆」，集中在彰化、雲林、嘉義等縣市，另外全台共有...

怕群聚感染！國道服務區清明前全面設戶外攤車

新冠肺炎升溫，民眾搭乘大眾運輸工具意願降低，交通部預估清明連假國道車潮會比往年多。針對清明假期用路人想進國道休息站，又害...

美染疫、產油國價格戰 下周汽油可能再降1.1元

沙俄兩國削價競爭、新冠肺炎在美國病例不斷增加，導致國際油價崩跌，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調降1.1、1.3元。

熱門新聞

好市多又現搶購潮！網友籲勿搶：要對阿中部長有信心

北極熊幸福肥增230公斤！居民狂餵食 2關鍵讓牠瘦不下來

懷孕不自知！婦人腹痛急診 3天後開心抱回健康寶寶

7-11集點、預購可愛再出招！「奇奇蒂蒂傘、小熊維尼雙層櫃」萌翻

觀光局發禁令 19日起至4月底旅行社入出境團全暫停

疫情延燒大醫院人潮減 「職業看病族」消失了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。