新冠肺炎不敢到醫院 雲林北港媽祖醫院慢性病患少1成

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣目前確診人數已有百人，使得民眾到醫院就診意願降低，雲林北港媽祖醫院統計發現，近期慢性病患者約少1成；院方今天呼籲，慢性病患者要定期回診拿處方簽，避免沒按時服藥加重病情。

中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金表示，雲林地區老年人口比例高，高血壓、糖尿病等慢性病患者也很多，這些患者得每3個月回診領藥，但最近發現固定回診的慢性病患者少很多。

吳錫金說，院內醫生發現到很多長期治療的糖尿病患，因為會擔心感染武漢肺炎而不敢來醫院，但各大醫院都有嚴格管制和防疫措施，民眾不用過度恐慌，若該服用的藥物沒吃、沒有回診追蹤，恐怕會加劇病情惡化。

中國醫藥大學北港附設醫院腎臟科主任曾裕雄提到，糖尿病是複雜性慢性疾病，長期高血糖會降低身體免疫力，因此糖尿病患更需要定期接受治療與追蹤，並保持好的生活習慣，才能讓身體有好的免疫力，去對抗病毒感染的風險。