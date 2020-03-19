粉領族戴隱形眼鏡長期待冷氣房 眼睛太乾眼角膜破損

南投30歲吳姓女子平時戴隱形眼鏡，近日覺得眼睛不適，異物感重，有刺痛感，懷疑是隱形眼鏡破損，但更換之後仍然刺痛趕緊就醫，醫師檢查發現吳女的角膜破皮，可能是長時間待在冷氣房，導致眼睛水分流失，造成角膜受損，經使用人工淚液讓眼睛適當休息後，吳女眼睛刺痛情況已改善。

南投醫院眼科主任何建賢說，罹患乾眼症、長期配戴隱形眼鏡、外力或異物皆有可能導致角膜上皮層受傷破皮。角膜破皮症狀可能會有強烈的異物感、刺痛感、眼睛紅、畏光等。反覆出現的話恐導致細菌感染，視力下降。

吳女工作地點為空調環境，長期待在冷氣房，因此眼睛的水分容易流失引起乾眼，又加上配戴隱形眼鏡，不慎就容易導致角膜受損。

除了冷氣房乾燥環境，長時間配戴隱形眼鏡，拔除時也可能造成角膜受傷，建議一天配戴時間不超過8小時，避免造成雙眼的負擔，有異狀就應至眼科就診。

何建賢提醒民眾要做好眼睛保建，避免長時間用眼，在使用3C產品時，應適時安排眼睛休息。本身眼睛較乾的民眾，在選擇隱形眼鏡時，應選擇低含水量的鏡片，避免乾眼症狀加劇。游泳、泡溫泉等下水活動，及當眼睛出現乾澀或罹患角膜炎等角膜疾病時，應停止配戴隱形眼鏡。若眼睛出現不適症狀，建議至眼科門診諮詢，醫師會依患者角膜受損的情形給予適當的治療安排。