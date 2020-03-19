雙鐵旅客發燒拒就醫 林佳龍說勸導不聽將拒載

新冠肺炎疫情升溫，各場站著手裝設紅外線熱顯像儀，北捷台北車站更表示若發現旅客發燒將強制送醫。今天立法院交通委員會上就有立委質疑，雙鐵是否應該比照辦理。對此，交通部長林佳龍說，一旦發現旅客發燒將勸導送醫，勸導不聽將予以拒載。

立委邱顯示說，清明假期將至，台鐵、高鐵目前發現旅客發燒，僅勸導返家休息就醫，北捷卻是針對發燒旅客採強制就醫拒載，連公路總局也已經要求國道客運拒載發燒乘客，希望雙鐵比照辦理。

對此，林佳龍說，隨著疫情升高，開會時有建議指揮中心納入全國統一。

邱顯智追問，如果民眾執意要搭乘怎麼辦？林佳龍說，現在針對發燒客先勸導，勸導不聽將拒載。4月1日起重要場站都紅外線測溫儀陸續到位，預計5月1日前會全面到位。

目前台鐵南港等大站已經裝設紅外線測溫儀，若發生旅客體溫超過攝氏37.5度，就會採額溫槍複測兩次，若兩次都超過攝氏38度，將規勸旅客返家。

台灣高鐵台中站及左營站預計清明連假前完成紅外線體溫量測儀之安裝，屆時包括台北、桃園、台中、左營等四座人潮最多車站，將完成架設共12台紅外線體溫量測儀。目前若系統測得體溫過高，將再以額溫槍進行二度確認，如果體溫超過37.5℃，將勸導旅客返家休養或前往就醫。