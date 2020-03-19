陽明研發防疫智能行動平台 24小時量體溫、追蹤接觸史

新冠肺炎全球大流行，如何追蹤疑似或確診病例，一直是防疫單位的難題。陽明大學數位醫學中心開發出「防疫智能行動平台」，可全天候24小時、隨時監測體溫，也有GPS定位、自動預警等功能，目前已在中國大陸醫療院所測試，即日起無償提供給國內企業及醫療照護機構使用。

新冠肺炎持續延燒，日前英國宣布不再針對社區內每一名疑似病例追蹤檢測，要將資源全數投入醫療院所；同時，世界衛生組織呼籲各國仍應落實「追蹤－隔離－治療」，才可能打破病毒傳播鏈。但如何有效管理具風險民眾，仍是社區防疫的困境。

陽明大學今天宣布，已開發出適用於自主健康管理、居家檢疫、居家隔離的整合式「防疫智能行動平台」，將提供企業及醫療單位管理者，24小時全天候確實掌握旗下員工的健康狀況。

開發這套系統的陽明大學生物醫學資訊研究所教授張博論表示，英國因疫情已在社區擴散，才會採取「佛系」特殊防疫措施；否則，疫情調查仍是預防傳染病的第一步。

張博論說，台灣目前疫情不似中國大陸、歐美，追蹤管理仍然是重點。防疫智能行動平台具備體溫監測、GPS定位、追蹤接觸史、自動預警等功能。使用單位的健康管理人員，可透過電腦或手機登入後台，自動掌握內部成員的健康狀況，再由人工智慧區分風險等級，提供建議的防疫措施。

研發該平台智慧體溫貼片的愛微科則說，智慧體溫貼片能自動回傳體溫數值，24小時傳輸觀測的監管單位或醫護人員即時的體溫數據，有效在第一時間發現發燒、減少醫病人員之間的接觸。數位科技可替台灣構築一張防疫網。

陽明大學表示，在中國大陸疫情爆發之初，此平台獲得中國大陸醫療院所採用，在當地進行測試，用於追蹤管理確診及疑似病患。經疫區實際測試運作無誤後，陽明大學數位醫學中心決定無償提供國內使用，強化防疫效率。

陽明大學建議，平台可部署在國內各規模企業、長照安養機構、醫院，甚至是政府防疫單位等大型組織。此平台也具備英語、日語、韓語、印尼文、越南文、泰文等多國語言，也可以滿足外籍人士需求。