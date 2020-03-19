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在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

聯合新聞網 / 綜合報導
男子即使在家上班，也要創造儀式感。圖取自Reddit
男子即使在家上班，也要創造儀式感。圖取自Reddit

新冠肺炎疫情影響，有些人需要居家隔離檢疫，有些企業全面改為在家辦公。但賴在家裡卻容易發懶而影響效率，一名網友遵照專家建議創造儀式感，即使在家也假裝在通勤。

一名外國網友在論壇Reddit貼出一張趣圖，他指專家建議即使在家工作，也要維持日常的儀式感。因此一名男子就在自家浴室，身穿外套、背著背包，聽著耳機，一隻手抓著拉簾的橫桿，假裝自己在搭捷運或公車。

網友笑：「旁邊有座位不坐嗎（指馬桶）」、「還戴耳機，也演的太逼真」、「先生你忘記戴口罩」、「在家如果不盥洗換裝還真的很難起得來」。

在疫情之下有些公司選擇讓員工遠程辦公，但在家容易產生懶散和效率低的問題。專家建議即使在家上班也不能太邋遢，必須梳洗和穿上外出服，也不要窩在沙發或床上辦公，儘量到書房或有桌椅的地方，創造工作的儀式感對提昇效率相當重要。

疫情 新冠肺炎

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