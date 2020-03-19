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挺醫護！ 台鐵便當外送擴大六縣市 訂購須知一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵3月9日推出「向醫護人員致敬　暖心便當專案」。聯合報系資料照
台鐵3月9日推出「向醫護人員致敬　暖心便當專案」。聯合報系資料照

因應新冠肺炎肆虐，台鐵自9日推出「向醫護人員致敬、暖心便當專案」，獲民眾好評及肯定，為持續向勇敢防疫第一線醫護人員表達支持與感謝，將延長優惠期間至4月30日止。醫護人員憑識別證於台鐵所屬自營販賣台臨櫃購買台鐵便當，可享九折優惠（未含車上銷售）。

台鐵局說，在運送過程及食安無虞考量下，除原有台北車站外，3月23日起至4月30日止，再增加設有餐務室之台中、高雄、七堵、花蓮及台東車站三公里左右範圍之公私立醫療院所，可電話訂購80元以上台鐵便當滿十個以上，亦享九折優惠並免費送達醫院位址（大門），向全體醫護人員致上最崇高的敬意。

台鐵說該專案每日均可接受預訂，當日訂單請於上午10時前預訂，周六、周日及國定假日訂單請於前一上班日前預訂，主要希望事先調度人力及運送，以全力支援醫護用餐。另為防疫需要，減少旅客與同仁接觸，車上咖啡服務自3月16日起暫停販售，其餘有包裝之販售商品仍維持販售。

訂購專線服務時間一覽

一、台北餐旅所：02-23619309；周一至周五上午8到下午5時

博仁醫院丶台安醫院丶長庚紀念醫院台北院區丶中山醫院丶國泰綜合醫院丶宏恩綜合醫院丶馬偕丶台大、聯合醫院婦幼院區丶中興院區丶和平院區丶仁愛院區及距離台北車站三公里左右範圍之其他醫療院所

二、台中餐旅所：04-22224683；周一至周五上午8到下午4時

中國醫藥大學、台中醫院、仁愛醫院、中山醫學院、台安醫院、澄清醫院（平等院區）及距離台中車站三公里左右範圍之其他醫療院所

三、高雄餐旅所：07-2358765；周一至周五上午8到下午4時

高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄市立大同醫院、高雄市立聯合醫院及距離高雄車站三公里左右範圍之其他醫療院所

四、七堵餐務室：02-24553561；周一至周五上午8到下午5時

台灣礦工醫院、基隆長庚醫院及距離七堵車站三公里左右範圍之其他醫療院所

五、花蓮餐務室：03-8339328；周一至周五上午8到下午5時

花蓮慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院、國軍花蓮總醫院進豐門診處及距離花蓮車站三公里左右範圍之其他醫療院所

六、台東餐務室：089-235705；周一至周五上午8到下午5時

榮民醫院台東分院更生院區、台東基督教醫院及距離台東車站三公里左右範圍之其他醫療院所

台鐵 醫護人員 便當

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