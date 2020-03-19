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環團設置農地違規工廠舉報系統 讓全民安心吹哨

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
地球公民基金會上午舉行「‬吹哨遊戲開跑 即刻為農地止血-農地違章舉報上線」記者會，讓民眾得以安心地透過這個網站，提供相關違規證據，得以持續追蹤，確保新增建違章工廠得以拆除。記者黃義書／攝影
地球公民基金會上午舉行「‬吹哨遊戲開跑 即刻為農地止血-農地違章舉報上線」記者會，讓民眾得以安心地透過這個網站，提供相關違規證據，得以持續追蹤，確保新增建違章工廠得以拆除。記者黃義書／攝影

經濟部明天將公告新版工廠管理輔導法，其中最重要的一項是2016年5月20日後新增建的工廠應該即報即拆。環團地球公民基金會與「g0v.tw 台灣零時政府」合作，同開發「農地違章工廠回報系統」，盼人人都當吹哨者，直接上線舉報，為農地止血。

2019年6月工輔法修法，要求2016年5月20日之後新增建工廠即報即拆。但修法時正值選舉年，因可能衝擊選情，承受許多地方壓力，母法遲遲未公告，各縣市政府拆除工作停擺。

環團說，過去三年，農委會宣稱保護農地要拆工廠，最後僅拆了16家，地方政府認為中央把責任丟給地方，地方也沒有足夠人力與預算可執行。環團認為，地方政府缺乏經費預算，可向農委會農業發展基金申請，再由政府向違法者求償，地方政府不該以無預算，推拖拆除違章。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，台灣目前約有14萬農地上的違章工廠，每年以5000至6000間的速度增建。保守估計2016年5月20以後新建的農地工廠有上萬家。民眾會擔心舉報違章工廠身分會曝光，如今只要在新建置的系統上傳照片與違章工廠相關資訊，由基金會名義向縣市政府舉報，保護吹哨者的個資與安全。不過他也說，這舉報系統，沒有辦法幫檢舉者判斷這是既有的農地工廠還是新增建的，僅能整合資料提供給地方政府執行。

地球公民基金會山林國土組研究專員吳沅諭表示，政府必須兌現新建違章工廠即報即拆的承諾，否則外界會懷疑政府的決心是假的。

不過她認為，新版工輔法的獎勵是給吹哨者獎牌與獎狀，很可能讓吹哨者身分曝光，認為經濟部應該修改這樣的獎勵辦法。

農地工廠 農委會

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