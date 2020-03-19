今年疫情凶看診量減 醫院：達健保署未來5年要求

健保署要求醫學中心、區域醫院門診每年減量2％，若未達成，超額部分健保不補助，醫界稱作「健保斷頭」，但隨著職業看病族暫時消失，今年多數醫院看診量減少30％以上，確定能達標，但醫界也憂心，明年疫情趨緩，若又要求減少2％，恐怕多數醫院做不到，希望健保署能有彈性。

「每間醫院都擔心斷頭！」醫院行政人員表示，健保署近年嚴格限制每季健保門診給付額度，許多大型醫療院所到最後半個月，給付額度滿了，就等於「看越多、賠越多」，因此醫院會適量減診、停夜診，但這麼做不僅就診患者困擾，醫師也相當不滿。

他說，每名醫師薪資與院方簽約內容都不同，多數都要求一定門診量，若限制病人掛號，勢必影響醫師薪資，也讓掛不到號患者不滿、抱怨連連。

該行政人員指出，健保署不僅有健保給付額度限制，也要求每年應減少2%的門診量，許多醫院原本憂心很難達成，但這次新冠肺炎疫情，許多醫院不僅急診減少，門診數也少一成以上，大概已達成健保署未來五年要求。

他說，全台各醫院都擔心今年因為疫情、門診減少，若明年又要比照今年減少2％門診，因疫情趨緩，多數醫院可能做不到，建議健保署彈性處理，否則明年各醫院斷頭會更嚴重，更難生存。

衛福部嘉義醫院長黃元德說，人口老化，醫療設備進步，民眾也越來越要求醫療品質，就醫次數增加，加上醫院競爭下，往往門診量做超過健保署要求，但健保的這塊餅就這麼大，無法全額給付，導致醫院為減少成本，甚至要醫生多開刀，造成醫療人員過度血汗，影響品質。